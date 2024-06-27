翁馨儀遊日本被斷水！　飯店洗手台超窄「尪險卡住」畫面曝光

記者黃皓瑋／綜合報導

女星翁馨儀2013年與張菲次子張少懷結婚，婚後育有1對兒女，經常在社群平台分享1家4口的日常生活。近期他們一家人到日本旅遊，不料接連發生荒唐事件，先是因為房仲忘記代繳水費，導致當地的住處被斷水，深夜換了新飯店後，又發現廁所空間太過狹小，洗手台還窄到張少懷差點卡住，畫面曝光引發關注。

▲翁馨儀與張少懷帶小孩到日本旅遊。（圖／翻攝自IG／hsinyiwong）

翁馨儀昨（26日）在IG發佈限時動態：「房仲忘了幫我繳信用卡自動扣款的水費，直接被停水……」因為無水可用，一家人只好臨時尋找新的飯店。巧合的是，翁馨儀透露先前到日本旅遊時，也碰上了飯店停水的窘境，讓她笑稱「怎麼每次都是這樣的開場啦」。

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▲翁馨儀透露原本的住處被停水。（圖／翻攝自IG／hsinyiwong）

翁馨儀與家人到了新住處後，也同步分享飯店的環境，她透露該飯店價格相當便宜，「3人房加1位不佔床才3500」，內部整潔和設備也都還可以，不過廁所的格局卻相當奇特，空間小到「像飛機上的（廁所）」。她也曬出張少懷實際使用洗手台的畫面，只見他雙肩幾乎緊貼隔間的牆壁，向前彎腰後才洗得到手，讓翁馨儀笑稱洗手台「窄到師丈（張少懷）都進不去」。

▲▼飯店的洗手台設計得太過狹窄，讓張少懷難以進入。（圖／翻攝自IG／hsinyiwong）