李佳穎懷孕初期「2度血崩送醫」血壓飆177！臥床安胎2個月淚崩：最無助

記者潘慧中／綜合報導

李佳穎2023年與交往8個月的小9歲男友「阿力」結婚後，她今（27日）歡喜證實試管懷孕成功，已有5個月的身孕，獲得大批粉絲祝福。同時，她也透過影片邊哭邊記錄整段過程，挺著大肚子的模樣令人為之動容。

▲李佳穎挺孕肚入鏡。（圖／翻攝自YouTube／李佳穎 ​）



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李佳穎表示她在2022年底第一次走進生殖中心，當時和另一半雖尚未結婚，但已有生小孩的共識，於是決定先調養身體，並進一步做孕前檢查，卻意外發現AMH值偏低。因此，她決定2023年要暫緩工作步調，「我要一直瘋狂取卵！」

光是2023年，李佳穎便取卵了九次，「我覺得最辛苦的不是打針也不是吃藥，這對我來講都是非常非常簡單的小事，也是我自己有做好心理準備的事情，加上我也是個不怕打針的女生，我覺得最辛苦的地方其實是我沒有料到自己的身體狀況不如自己的期待」，初期甚至只測出有一顆卵泡，後來每次療程的取卵數量不定，有時多有時少，但她從未放棄。

到了2023年10月，李佳穎第一次進行植入手術，雖然失敗了，但她依然沒有放棄，直到今（2024）年2月的第二次植入手術，她終於成功了！

▲▼李佳穎2024年2月進行第二次植入手術就成功了！（圖／翻攝自YouTube／李佳穎 ​）



而之所以沒有滿3個月就公開喜訊，是因為李佳穎在懷孕第10週時大出血，「沒有任何原因」，她還剛好在日本工作，只好搭最快的班機回台。

▲▼李佳穎懷胎10週不知為何突然出血。（圖／翻攝自YouTube／李佳穎 ​）



安胎一週後，醫生便同意李佳穎回家靜養，未料不到一天就二度血崩，「竟然掉出手掌大的血塊」，送醫路上仍不斷出血、全身發抖、血壓飆到177，只能臥床安胎兩個多月，「算是整個孕期最無助…幾乎沒下過床」，但幸好她和胎兒最後都無恙，並且平安地向粉絲公開這項喜訊。

▲李佳穎還經歷二度血崩。（圖／翻攝自YouTube／李佳穎 ​）