韓網討論／申奉仙無法理解「開冷氣卻穿長袖」！　堅守30度才開原則

記者張筱涵／綜合報導

夏季來到！氣溫天天破30度的日子讓許多人選擇待在室內吹冷氣，回到家也一樣要開冷氣來享受涼爽。而在6月均溫32度的南韓，韓星申奉仙就提出對現代人開冷氣穿長袖、開暖氣穿短袖這點感到不能理解，她認為這樣是浪費能源的行為，結果引起700多則留言討論。

【最近申奉仙無法理解的事情】

｜討論區留言｜

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1. 我家到現在都還沒開冷氣

2. 比起我自己，主要是寵物會很辛苦

3. 這是對的，我們家現在也只開電扇，而且電扇也是上個禮拜才開始開的

4. 我也不會開，反正沖個澡就好了

5. 抱歉，我因為皮膚的狀況，只要流汗就會完蛋，所以直接就開冷氣了

6. 我也差不多！冷氣吹太久對身體也不好

7. 熱的話當然可以開冷氣，但開冷氣卻穿很多的行為不只浪費錢也是浪費能源，開18度結果被子蓋僅僅又穿很厚，不如設定剛剛好的溫度

8. 我會開暖氣但不開冷氣的哈哈

9. 真的！公司根本就是北極，我不懂為何要開這麼冷

10. 我也常因為這類的事情跟家人爭執，蓋被子吹電扇…而且還是吹蓋被子的地方，那到底為何要開

11. 越開冷氣只是一年比一年熱的地球

12. 雖然我一年365天在家都穿短袖，本身不太怕冷，就算寒流我房間也不會開暖氣，如果覺得冷了就穿厚襪子窩在被窩裡就可以了

13. 但每個人對相同溫度的反應不太一樣，當然過度使用能源是浪費，要適當使用才對

14. 這個其實才是正常的想法，冷氣資源浪費太嚴重了，還有很多地方開的冷氣強到不行

15. 在家可以做到，但如果是大家聚在一起的話就很難了

16. 我也是要30度才會開冷氣，其他時候都靠開窗和電扇

17. 我不怕冷所以冬天睡覺的時候幾乎不會開暖氣，但是非常怕熱，一定會狂開冷氣，每個人的體質不一樣，能承受的界線也不同，我認為這不是理解不理解的問題

18. 每個人所感受到的體感溫度不太一樣，我室友就很怕熱，我則是相反，看他汗如雨下的，開冷氣時我就穿長袖，這樣的話就不能只考慮環境，也要考慮到他人的情況

19. 我知道開冷氣蓋被子是浪費能源，但就是忍不住，關冷氣太熱，開又好冷，蓋棉被就完美了啊

20. 超過30度我也不開，冷氣的風讓頭好痛