記者黃皓瑋／綜合報導

好萊塢資深男星比爾寇布斯（Bill Cobbs）活躍影壇50年，曾演出電影《博物館驚魂夜》系列、《奧茲大帝》、電視劇《星際爭霸戰：星艦前傳》等作品，收獲觀眾喜愛。然而才剛剛度過90歲生日的他，日前卻傳出在加州自宅中過世的噩耗，讓粉絲相當不捨。

▲曾演出《博物館驚魂夜》的資深男星比爾寇布斯逝世。（圖／路透）

比爾寇布斯的弟弟湯馬斯寇布斯（Thomas Cobbs），於台灣時間昨（26日）發文證實，比爾寇布斯已在當地時間25日安詳離世：「比爾近期在親朋好友的陪伴下，愉快地度過了90歲生日，做為他的家人，我們很欣慰他已經在天父身邊獲得永恆的安息。」目前他的死因並沒有公開。

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比爾寇布斯從1970年代起活躍於影壇，據外媒《TMZ》報導，他生涯演出的電影、電視劇超過200部，直到前年仍有新作品推出。其中他較廣為人知的經典角色，包含《博物館驚魂夜》中，博物館的老警衛「雷金納德（Reginald）」，以及《奧茲大帝》中，幫助主角一行人的鐵匠等。

▲比爾寇布斯不久前剛度過90歲生日。（圖／路透）

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