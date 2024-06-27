王仁甫飛大陸「季芹連3天連絡不上」！她整晚失眠奔機場：很擔心

記者潘慧中／綜合報導

季芹和王仁甫結婚超過20年，育有一對兒女，家庭生活美滿。沒想到，她今（27日）坦言其實已經3天沒聯絡上老公了，昨晚擔心到「幾乎沒睡」，直到方才抵達機場看到對方，才放下心中大石頭，「我終於可以安心了。」

▲季芹前幾日連續3天連絡不上王仁甫。（圖／翻攝自Facebook／王仁甫和季芹之永遠的芹仁）



原來王仁甫日前飛往大陸參加「2024蒙古戈壁世界四大極地馬拉松」，季芹本來會透過衛星定位追蹤老公的位置，豈料，她最近居然連續3天連絡不上另一半。

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▲▼王仁甫（上圖左，下圖右五）正在大陸參加馬拉松。（圖／翻攝自Facebook／王仁甫和季芹之永遠的芹仁）



另一件令季芹擔心的事情是，王仁甫26日必須得面對一個大魔王的關卡，那就是要在24小時內完成79公里，「不知道他狀況如何？？」

▲▼季芹已奔赴機場看到王仁甫抵達。（圖／翻攝自Facebook／王仁甫和季芹之永遠的芹仁）



幸好一切擔憂就在季芹抵達機場後全化解，「不知道是否衛星有延誤，但看他到達，我終於可以安心了。」然而，她坦言因為昨晚幾乎沒睡的關係，眼睛真的快睜不開了，「每天都很擔心也為他加油打氣，但我想他的身體和精神狀態應該都已經超越了極限，好想知道他經歷了些什麼，等我們回來，趕快把影片剪出來和你們分享喔！！」

王仁甫和季芹之永遠的芹仁臉書全文：

已經三天沒和仁甫聯絡上了

一直透過衛星定位

追蹤他的位置

昨天是超級大魔王

79公里需在24小時內到達

不知道他狀況如何？？

直到剛剛到機場

終於看到他到了

不知道是否衛星有延誤

但看他到達

我終於可以安心了

昨晚幾乎沒睡

眼睛真的要張不開了

每天都很擔心也為他加油打氣

但我想他的身體和精神狀態

應該都已經超越了極限

好想知道他經歷了些什麼

等我們回來

趕快把影片剪出來

和你們分享喔！！

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