陳沂社群被消失「懷疑案情不單純」吐心聲！　排除政黨操弄：我只是網紅

記者孟育民／台北報導

網紅陳沂日前因為遭到大量檢舉 ，31萬追蹤的臉書及IG帳號被停權，整個帳號消失不見，經過搶救終於回歸。她26晚間現身SWAG直播，還原心路歷程，坦言是因為違反社群規則（詐欺、詐騙）所以被停權，她說在帳號被停權不久前鳳梨也被停，一切諸多巧合，讓她懷疑案情不單純，認為不排除有人花錢背後操作，「同時ban掉我大概要花20萬，鳳梨的行情至少要花50萬，我是真的不知道是誰，我得罪的人那麼多，我只是蠻震驚你願意花那麼多錢，你有恨到要做這件事嗎？」

▲陳沂親上直播間還原始末。（圖／翻攝自SWAG）

至於，有人說是因為陳沂最近討論「青鳥行動」而被黨針對，她覺得不可能，「我個人認為不是民進黨，民進黨沒有必要，在這個節骨眼我不就成為民主鬥士嗎？我覺得黨沒有那麼蠢，加上我也不是什麼檯面上很重要的人，我只是個網紅，我有這個預算，應該要ban徐巧芯的帳號。」另一可能有人說是馮語庭背後的地主，她則說有可能，但真的不清楚真相。

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▲陳沂思考各種可能性。（圖／翻攝自SWAG）

陳沂還原社群突消失的心路歷程，原本已做好最壞的打算，她當下先上傳人臉辨識，後來又透過關係找到臉書窗口，很幸運的是不到24小時帳號回來了，她甚至還沒做任何事，「我自己當下也感覺很麻煩，我被Ban的時候我覺得我很在乎。我最主要的工作就是使用meta平台接業配，當下第一個想法可能以後再也看不到支持我的粉絲，粉絲對我是非常重要的存在，我的人生當中一個非常重要的心靈寄託跟娛樂就消失了，十幾年的回憶也煙消雲散了。」

▲陳沂帳號被消失，只擔心粉絲都沒了。（圖／翻攝自SWAG）



對於有媒體下標「謀財工作沒有了」，她則表示自己不缺錢，「我跟大家說，其實是太過於憂心，我並不缺錢，我之前說我缺錢，那是因為我媽媽在沒有預期的情況買了房子，我的現金被瞬間掏空，我才會跟大家說我真的很缺錢，但這兩三個月內間我已經把裝潢費賺回來，我沒那麼缺錢，我如果賣掉現在投資的資產絕對夠。」她說與其說錢，最捨不得的是粉絲，每次發文看到許多粉絲熱情回應，都讓她覺得獲得養分，「我今天有這一切也是粉絲給我的。」