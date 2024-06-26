吳慷仁《破浪男女》當海王！　床戲激戰12小時「進入聖人模式」

記者蕭采薇／台北報導

楊雅喆新作《破浪男女》挑戰台片難得一見的大尺度，主演群吳慷仁、劉主平、梁湘華、柯煒林26日一同出席首映會，楊雅喆透露片中吳慷仁、劉主平的3P床戲從早上拍到下午，「本來下午要繼續拍他跟姚以緹的床戲，後來只能刪減了」，吳慷仁更直白的說，有如進入「聖人模式」。

▲《破浪男女》（左起）吳慷仁、劉主平、梁湘華、柯煒林出席電影首映會。（圖／記者林敬旻攝）

吳慷仁在電影中演出海王，心中卻隱藏起創傷，這幾年感情穩定的他表示：「過去可能有過小小遺憾，覺得初戀不是太完整，大多數初戀都是分手的莫名其妙。」他透露，以前身邊同學太帥，他只有幫忙送禮物或情書的份，並把暗戀藏在心中。

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香港演員柯煒林也透露自己小時候是胖子，小他3歲的弟弟一直都比他帥，「我是屬於搞笑的那一part」，看到大家似乎報以同情的眼神，趕緊表示：「沒有那麼悲壯啦！我以前還是很開心的。」

▲吳慷仁在《破浪男女》祭出超大尺度演出。（圖／記者林敬旻攝）

電影尺度大，有裸露、床戲和SM橋段，被問到會不會害羞，柯煒林直說：「為什麼要害羞？這是很美、很好的故事，只是把性放裡面，感覺很認真、很誠實。」他更把媽媽、外婆和小阿姨都邀請來台灣看首映，更透露小阿姨超喜歡吳慷仁，「我的任務就是要把他帶來合照！」

▲柯煒林對劇情不害羞，還把媽媽、外婆和小阿姨，都帶來台灣看《破浪男女》首映。（圖／記者林敬旻攝）

梁湘華透露姊姊已看過，更為她電影中的遭遇流下心疼的眼淚。她笑言，媽媽也很喜歡吳慷仁，「但我還沒邀媽媽，怕她會看到慷仁哥會『牙』起來！」吳慷仁則無奈笑說：「我現在跟年輕演員合作，發現常常都是他們的媽媽輩喜歡我。」更透露前陣子在香港拍戲，年輕演員說很喜歡《下一站，幸福》的花拓也，「但他是8歲時看的。」

▲梁湘華繼《天橋上的魔術師》後二度和楊雅喆合作，被媒體稱作「喆女郎」。（圖／記者林敬旻攝）

劉主平則說首映沒有邀家人，因為爸媽比較年長，更容易害羞，「我問他們要不要看，爸爸回了個『讚』的貼圖，後來就說他們再自己去看。」吳慷仁也說沒有邀家人，至於女友邵雨薇目前正在日本進修中，何時會邀她看？他當場表示「有機會的、有機會的」。

▲劉主平的角色「小綠」在片中有大反轉。（圖／記者林敬旻攝）

不過這次挑戰「沒有尺度」的劇本，也讓人想到過去楊雅喆拍攝《血觀音》後，主演之一的吳可熙在後來自編自演電影《灼人秘密》，其中有談及演藝圈Me Too事件，儘管吳可熙強調「純屬虛構」，依然讓楊雅喆遭受小部分波及。對此楊雅喆大方表示：「《血觀音》那時確實工業技術還不純熟，如果那時像現在有親密指導，就會拍得更好。如果有人覺得不夠好，我這次做得更好，也歡迎她來看。」

▲《破浪男女》主演群，餵食導演楊雅喆「馬賽魚湯」。（圖／記者林敬旻攝）

首映會現場更端出片中的三道話題料理，分別是吳慷仁片中拿手料理「馬賽魚湯」，和吳慷仁、劉主平約砲後要吃的「鹹水雞」，還有少女誘惑吳慷仁時做的「南瓜蛋糕。吳慷仁還親自從背後撫摸著導演楊雅喆的臉，餵食「馬賽魚湯」，也讓導演稱讚影帝真的很會撩，《破浪男女》28日在台上映。