快訊／王柏傑爆酒駕！謝欣穎現身還原事件　「他當天真的沒喝酒」

記者蕭采薇／台北報導

男星王柏傑18日與遊覽車發生擦撞，被驗出酒精濃度達到0.44毫克，被警方依違反公共危險罪當場逮捕。工作受到不小影響。女友謝欣穎26日出席台北電影節活動，再次回應：「他當天沒有喝酒，真的是代謝的問題。」大飛也在旁補充：「真的會沒想到，不過這件事真的是不對的。」

▲謝欣穎出席《愛的噩夢》星光首映記者會。（圖／記者周宸亘攝）

電影《愛的噩夢》主演謝欣穎、林柏宏、項婕如和大飛，26日出席台北電影節活動，被問到這段時間是否感覺像「噩夢」？謝欣穎說：「不會啦，這只是過程。」而當時謝欣穎也曾透過經紀人回應表示：「對於所有相關罰則，我們一切會依法配合，謝謝大家關心！」

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▲謝欣穎出席《愛的噩夢》星光首映記者會，也是男友王柏傑爆酒駕後首度現身。（圖／記者周宸亘攝）

她也坦言沒有責備王柏傑，「我沒有罵他，因為他當天真的沒有喝酒，而且他其實是要帶狗狗去洗澡。」認為比起責罵，現在更應該是要調整自己的心態。曾是過來人的大飛也緩頰，「這件事確實不對，沒有意識到這件事的嚴重性。」

▲《愛的噩夢》星光首映記者會，（左起）謝欣穎、項婕如、林柏宏、大飛。（圖／記者周宸亘攝）

而因為王柏傑當時開的是謝欣穎的車，她也被連坐處罰，目前兩人都無車可開，謝欣穎堅強笑說：「沒關係我們現在就坐計程車。」一旁的林柏宏也推薦，自己都會叫專門接送狗狗去洗澡的服務，「等等我把聯絡方式推給你。」

▲王柏傑18日爆出酒駕，本人也相當錯愕，對媒體頻頻表達道歉。（圖／記者黃宥寧攝）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。