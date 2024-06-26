金曲35／《模王》翻紅被嫌「長得沒特色」　林俊逸等32年終於要搶歌王

記者蔡琛儀／專訪

出道33年的林俊逸，今年以台語專輯《上好的一年》再度入圍本屆金曲獎台語歌王，是他初次角逐這個獎項，也是他隔了32年後再度踏入金曲獎殿堂，「心裡一直覺得很幸運，唱了那麼久還會被聽到，就覺得蠻幸運。」他經歷了許多等待，因此再次入圍對他來說意義非凡，「有被評審肯定這件事是非常大的鼓勵，表示我還可以繼續在主流的圈子裡做事情。」

▲ 林俊逸睽違32年再次入圍金曲獎。（圖／記者黃克翔攝）

12歲的他當年參加節目《五燈獎》「小朋友歌唱比賽」獲得五度五關的榮譽，順利發了首張專輯，更入圍了金曲新人獎，一帆風順的出道，隨後就面臨課業和青春期的變聲，媽媽不讓他再去參加比賽，他便投入學業，並以第一志願考上文藻，此時也已度過變聲期的尷尬，於是加入學校的合唱團，再後來考上淡江法文系，但讀了兩年就休學，還因此跟媽媽鬧了家庭革命，足足8年不回家。

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於是林俊逸在劇團工作、做唱片幕後、參加許多比賽，大唱片公司也都巡迴一遭，依然等不到機會，「因為我的外型，他們都想要偶像系，他們說你沒有長得不好，可是沒有特色，我們不知道麼包裝你。」但仍沒放棄想回到幕前，直到參加《超級模王大道》，他靠著模仿費玉清奪冠爆紅，「我是當年尾牙王，那時候大概接了50幾場，有時一天3場。」直呼唱到「快脫肛」，也再度扭轉他的演藝生涯。

▲林俊逸出道以來經歷許多等待。（圖／記者黃克翔攝）

不過，林俊逸也自承，雖然大家都覺得他很會唱，「但是都不知道我唱過什麼。」就這樣又是9年的沉寂過去，他也一度懷疑自己是不是就適合做幕後，好在這次睽違9年的專輯再度帶領他進入金曲獎，讓他重新得到鼓勵。不過他也說，若這次有幸能得獎，之後就不會再報名這個獎項，「我會更努力往前，不能辜負人家給我獎，我會覺得我知道有多需要被肯定，所以就留給其他人，技術類當然還是會報名。」

不過他這次擔任專輯統籌，直呼製作期間每天都很像人格分裂的瘋子，不斷推翻自己的想法，「而且第一我討厭行政，第二，當統籌在錄音時，全部事情都要停下來。」更提出肺腑之言：「所有唱片歌手不要當統籌，掛名製作人就好。」也因此他更加感謝這次專輯的製作人兼好友王若涵，「 我的這張專輯上上下下前前後後幾乎都是，所有音樂上的資源都是她找的。」當初愛貓過世，也是王若涵陪著他，屆時紅毯會找王若涵一起走，不會帶幸運物的他，王若涵儼然就是他的幸運物。

▲ 林俊逸。（圖／記者黃克翔攝）