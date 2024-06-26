具荷拉案嫌犯「AI還原高清照」曝光！　專家分析列7特徵：疑受人指使

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女星具荷拉在2019年11月輕生離世，去世之後她的家裡遭竊，犯人只拿走了裝有手機的保險箱，案件至今未結。時事節目《想知道真相》日前深入分析事件，靠著AI把當年CCTV畫面畫質拉高，4年來首度公開了嫌犯的肖像畫，26日，嫌犯的高畫質照片在網路上流傳，比起肖像畫和節目畫面，更能辨識出嫌犯的臉部特徵。

▲具荷拉離世後幾個月，家中保險箱遭小偷。（圖／翻攝自具荷拉Instagram）

事件嫌犯的臉部特寫照，在各大社群網站上瘋傳，引起熱烈討論。SBS《想知道真相》於22日播出中提到，2020年1月14日具荷拉逝世後不久，一名男性闖入位於首爾清潭洞的具荷拉住所，竊取了個人金庫中具荷拉的手機，當年警方接到家屬報案後展開調查，但至今沒能找到犯人，案發時僅留下了監視器畫面，警方也藉此製作了嫌犯肖像畫。

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▲透過AI還原了嫌犯臉部特寫照。（圖／翻攝自體育京鄉）

根據法律影像分析研究所的3D模擬分析結果，嫌疑人身高約170多公分，體型瘦弱，當時嫌犯佩戴了耳環和近視矯正用的凹面鏡片眼鏡，猜測應是受人指使。一名肖像畫偵查專家指出「（嫌犯）眼型銳利，下巴較長，可能是尖下巴，臉頰略微突出，鼻子較寬粗。」對此，具荷拉方的律師表示：「希望這次能夠抓到犯人，也希望公眾能持續對事件保持關注。」