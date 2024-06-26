ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

具荷拉案嫌犯「AI還原高清照」曝光！　專家分析列7特徵：疑受人指使

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女星具荷拉在2019年11月輕生離世，去世之後她的家裡遭竊，犯人只拿走了裝有手機的保險箱，案件至今未結。時事節目《想知道真相》日前深入分析事件，靠著AI把當年CCTV畫面畫質拉高，4年來首度公開了嫌犯的肖像畫，26日，嫌犯的高畫質照片在網路上流傳，比起肖像畫和節目畫面，更能辨識出嫌犯的臉部特徵。

▲具荷拉逝世後斷聯20年的母親突然出現要求平分財產，讓具荷拉哥哥具仁浩提出抗議。（圖／翻攝自Instagram／koohara__、nicole__jung）

▲具荷拉離世後幾個月，家中保險箱遭小偷。（圖／翻攝自具荷拉Instagram）

事件嫌犯的臉部特寫照，在各大社群網站上瘋傳，引起熱烈討論。SBS《想知道真相》於22日播出中提到，2020年1月14日具荷拉逝世後不久，一名男性闖入位於首爾清潭洞的具荷拉住所，竊取了個人金庫中具荷拉的手機，當年警方接到家屬報案後展開調查，但至今沒能找到犯人，案發時僅留下了監視器畫面，警方也藉此製作了嫌犯肖像畫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲透過AI還原了嫌犯臉部特寫照。（圖／翻攝自體育京鄉）

▲透過AI還原了嫌犯臉部特寫照。（圖／翻攝自體育京鄉）

根據法律影像分析研究所的3D模擬分析結果，嫌疑人身高約170多公分，體型瘦弱，當時嫌犯佩戴了耳環和近視矯正用的凹面鏡片眼鏡，猜測應是受人指使。一名肖像畫偵查專家指出「（嫌犯）眼型銳利，下巴較長，可能是尖下巴，臉頰略微突出，鼻子較寬粗。」對此，具荷拉方的律師表示：「希望這次能夠抓到犯人，也希望公眾能持續對事件保持關注。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

推薦閱讀

張書偉賣掉17年婚前房！婚後帶謝京穎龜山租房　「賣房價差達760萬」

張書偉賣掉17年婚前房！婚後帶謝京穎龜山租房　「賣房價差達760萬」

唐治平多次脫序「堅拒就醫」：我沒問題！　經紀人無奈發聲曝最大難關

唐治平多次脫序「堅拒就醫」：我沒問題！　經紀人無奈發聲曝最大難關

謝忻父母西班牙遇恐怖搶劫！「遭掐脖休克送醫」驚曝：飯店疑是共犯

謝忻父母西班牙遇恐怖搶劫！「遭掐脖休克送醫」驚曝：飯店疑是共犯

靠蹭Toyz做90部片賺翻！YouTuber公開「驚人廣告收益」：財富自由的味道

靠蹭Toyz做90部片賺翻！YouTuber公開「驚人廣告收益」：財富自由的味道

徐乃麟出國「絕對不吃海鮮」！原因超恐怖：得一次教訓會害怕

徐乃麟出國「絕對不吃海鮮」！原因超恐怖：得一次教訓會害怕

YTR黃大謙認愛「說不穩定某人會生氣」！　甜誇對方是他的菜：認識超過一年

YTR黃大謙認愛「說不穩定某人會生氣」！　甜誇對方是他的菜：認識超過一年

雲豹陳孝榕爆「熱戀同隊啦啦隊草莓」！香閨待1.5hrs…互動全被拍

雲豹陳孝榕爆「熱戀同隊啦啦隊草莓」！香閨待1.5hrs…互動全被拍

結婚不是找契合的人！山本耕史「交往0日閃婚堀北真希」9年吐心聲

結婚不是找契合的人！山本耕史「交往0日閃婚堀北真希」9年吐心聲

柯佳嬿突PO文「我要生氣了」！ 罕見公開截圖給難看：騙子

柯佳嬿突PO文「我要生氣了」！ 罕見公開截圖給難看：騙子

愛莉莎莎分手後「和前男友滑雪」超尷尬　房裡崩潰大哭：很難以適應

愛莉莎莎分手後「和前男友滑雪」超尷尬　房裡崩潰大哭：很難以適應

金智媛魅力太狂！　「超大咖巨星」也突現身追星...搖下車窗搶看

金智媛魅力太狂！　「超大咖巨星」也突現身追星...搖下車窗搶看

陸元琪媽媽病逝！慟哭：原來放棄急救要這麼大勇氣　等2孫趕到院才離世

陸元琪媽媽病逝！慟哭：原來放棄急救要這麼大勇氣　等2孫趕到院才離世

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

張書偉賣掉17年婚前房！婚後帶謝京穎龜山租房　「賣房價差達760萬」

唐治平多次脫序「堅拒就醫」：我沒問題！　經紀人無奈發聲曝最大難關

謝忻父母西班牙遇恐怖搶劫！「遭掐脖休克送醫」驚曝：飯店疑是共犯

靠蹭Toyz做90部片賺翻！YouTuber公開「驚人廣告收益」：財富自由的味道

徐乃麟出國「絕對不吃海鮮」！原因超恐怖：得一次教訓會害怕

YTR黃大謙認愛「說不穩定某人會生氣」！　甜誇對方是他的菜：認識超過一年

雲豹陳孝榕爆「熱戀同隊啦啦隊草莓」！香閨待1.5hrs…互動全被拍

結婚不是找契合的人！山本耕史「交往0日閃婚堀北真希」9年吐心聲

柯佳嬿突PO文「我要生氣了」！ 罕見公開截圖給難看：騙子

愛莉莎莎分手後「和前男友滑雪」超尷尬　房裡崩潰大哭：很難以適應

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

具荷拉

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 金曲35／《模王》翻紅被嫌「長得沒特色」　林俊逸等32年終於要搶歌王
  2. 具荷拉案嫌犯「AI還原高清照」曝光！　專家分析列7特徵：疑受人指使
  3. 許維恩試管又失敗「卵子全用完」　暫停拼二胎...堅強：養好身體再努力
  4. 許維恩、王家梁為愛女存百萬基金：就是要寵到爆　連證券戶都開好
  5. 深田詠美AV生涯恐毀！　達人：沒有片商敢合作
  6. 小S追星金智媛車內視角曝光！　大喊「我是小S」下秒失望引爆笑
  7. 泰勒絲攝影指導、好萊塢師資助陣！　30位台灣攝影師與導演親臨殿堂取經
  8. 小嫻受傷「門牙咬裂嘴巴」！爆血緊急就醫　講話漏風停工：對不起
  9. 來台開唱倒數！　Red Velvet搶先預告「1驚喜彩蛋」
  10. 遭球星劈腿「小三被逼墮胎」！霖霖情傷體重只剩38公斤　煎熬心聲全說了

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366