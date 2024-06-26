曾沛慈遭露鳥俠攻擊「有看過這個嗎」　揭童年經歷認了：有陰影

記者黃庠棻／台北報導

台劇《都市懼集》主打「沒有鬼的恐怖故事」，今（26）日舉辦媒體聯訪，邀請林柏宏、曾沛慈、黃河、江宜蓉、謝麗金5位演員現身，分享自身在現實生活中所遇到的驚悚親身經歷。

▲林柏宏、黃河、曾沛慈、謝麗金、曾少宗、江宜蓉出席台劇《都市懼集》媒體聯訪。（圖／記者湯興漢攝）

曾沛慈談及自己遇過的恐怖經歷，坦言自己小時候跟姊姊去補習班路上，習慣走某一條小巷子，沒想到巷口突然停著一台機車，車上的男子身穿咖啡色風衣上前搭話，問了好多題令人摸不著頭緒的問題，例如「這條是某某路嗎」、「那一間是某某商店嗎」。

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▲曾沛慈分享自身恐怖經歷。（圖／記者湯興漢攝）

由於曾沛慈當時年紀尚小，加上陌生男子都以「嗎」結尾問句，讓姊妹倆沒有過多懷疑，怎料最後男子掀開外衣露出下體，猝不及防地問了句「那妳們有看過這個嗎」，讓她當場嚇傻，並承認這個狀況讓她有了陰影，此後有一個月的時間都不敢走事發的巷子。

▲曾沛慈分享自身恐怖經歷。（圖／記者湯興漢攝）

談及這段童年往事，曾沛慈除了自揭傷疤之外，現在也能大方侃侃而談，還笑著透露除了露鳥俠讓她留下陰影之外，姊姊當時的反應也令他印象深刻，因為對方掀開衣服之後問了「那妳們有看過這個嗎」，姊姊竟然能淡定地回應「沒有」，讓她至今回想起來都覺得搞笑。