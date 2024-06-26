邊佑錫爆「熱戀10萬網美」微博登熱搜！　陸網一見細節笑了：我也是嫂子

記者田暐瑋／綜合報導

韓星邊佑錫因韓劇《背著善宰跑》爆紅，日前來台舉辦見面會掀起追星熱潮，近日卻被微博爆料疑似戀愛中，對象是擁有10萬粉絲的正妹網紅，被翻出多張照片都在同地點，但許多粉絲對比後一一打臉，更稱：「現在造謠真的只要一張嘴。」

▲邊佑錫被微博爆熱戀。（圖／翻攝自邊佑錫、韓網美IG）



微博26日熱搜榜上突出現「背著善宰跑男主邊佑錫疑似戀愛」的關鍵字，博主「嫂嫂你別這樣」PO出多張IG截圖，指出邊佑錫和一名網美IG中多張照片背景都是同一處，像是健身房、咖啡廳等等，甚至連西瓜都成了戀情露餡的鐵證。

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▲邊佑錫被微博爆熱戀，網友對比照片打臉。（圖／翻攝自微博）



不過由於兩人並未有同框照以及情侶小物，許多網友仍抱持懷疑態度，更有人一一搜尋後，發現邊佑錫和網美出沒的地點大多是網紅熱門景點，或是名人常去的場所，且對比兩者照片，發現店內部份擺設不同，證明兩人並非是同時在場，認為這則爆料是惡意抹黑，諷刺：「每一條都漏洞百出，要實錘是沒有的」、「隨便幾張圖片拼一起就直接說邊佑錫談戀愛我也是服了」、「我也要去首爾打卡同款咖啡廳+騎共享單車 去當嫂子咯」。

▲網友反應。（圖／翻攝自微博）