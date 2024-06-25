陳芳語爆〈創造101〉內幕！　「耳朵遭扯到噴血」還被要求再一次

記者蔡琛儀／台北報導

陳芳語即將發行全新專輯《KIKI》，日前上那那大師節目受訪，陳芳語從〈愛你〉一炮而紅，到參加選秀節目《創造101》，她也爆料，因為當時節目設計，需要用跑步方式搶歌，在隊友建議下，她鎖定歌曲〈逆光〉，沒想到也有其他人想要唱，於是發生拉扯，「當初有別的參賽者為了跟我搶歌，扯到我的耳朵，當下直接流血，非常痛，甚至還一度跌倒，場面超級混亂，結果製作單位還問我們要不要重新比一次，我直接傻眼。」

▲陳芳語接受那那大師訪問。（圖／小鋼砲娛樂提供）

談到她的經典歌曲〈愛你〉，陳芳語說從沒想過〈愛你〉會這麼紅，直到發現每次表演台下的觀眾都會跟著唱，才驚覺這麼受歡迎；而時隔超過十年，歌曲依舊稱霸KTV排行榜，陳芳語也透露，當初還有錄製〈愛你〉的英文版。

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那那大事特別為了迎接陳芳語首次造訪，以〈玻璃心〉MV的粉紅造型亮相，並整理了一系列陳芳語的演藝生涯，包括8歲時參加電視影集《The Price is Right》的珍貴畫面，11歲加入澳洲迪士尼《獅子王》巡演，以及2007年擔任澳洲足球盃總決賽開幕慶典演唱國歌等。陳芳語表示，看到那麼多的自己也是很害羞，但也很感動。

▲那那大師以陳芳語在〈玻璃心〉中的造型現身。（圖／小鋼砲娛樂提供）

新專輯《KIKI》即將發行，陳芳語表示這是一張以〈共存〉為主軸的作品，希望對內跟對外都能找到最佳的共存平衡，才會懂得珍惜生命的一切。新專輯不僅找來樂壇大神林夕填詞，陳芳語也從他的文字找到許多力量，表示「越唱越感動」。