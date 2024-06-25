ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

陳芳語爆〈創造101〉內幕！　「耳朵遭扯到噴血」還被要求再一次

記者蔡琛儀／台北報導

陳芳語即將發行全新專輯《KIKI》，日前上那那大師節目受訪，陳芳語從〈愛你〉一炮而紅，到參加選秀節目《創造101》，她也爆料，因為當時節目設計，需要用跑步方式搶歌，在隊友建議下，她鎖定歌曲〈逆光〉，沒想到也有其他人想要唱，於是發生拉扯，「當初有別的參賽者為了跟我搶歌，扯到我的耳朵，當下直接流血，非常痛，甚至還一度跌倒，場面超級混亂，結果製作單位還問我們要不要重新比一次，我直接傻眼。」

▲▼陳芳語接受那那大師訪問。（圖／小鋼砲娛樂提供）

▲陳芳語接受那那大師訪問。（圖／小鋼砲娛樂提供）

談到她的經典歌曲〈愛你〉，陳芳語說從沒想過〈愛你〉會這麼紅，直到發現每次表演台下的觀眾都會跟著唱，才驚覺這麼受歡迎；而時隔超過十年，歌曲依舊稱霸KTV排行榜，陳芳語也透露，當初還有錄製〈愛你〉的英文版。

[廣告]請繼續往下閱讀...

那那大事特別為了迎接陳芳語首次造訪，以〈玻璃心〉MV的粉紅造型亮相，並整理了一系列陳芳語的演藝生涯，包括8歲時參加電視影集《The Price is Right》的珍貴畫面，11歲加入澳洲迪士尼《獅子王》巡演，以及2007年擔任澳洲足球盃總決賽開幕慶典演唱國歌等。陳芳語表示，看到那麼多的自己也是很害羞，但也很感動。

▲▼陳芳語接受那那大師訪問。（圖／小鋼砲娛樂提供）

▲那那大師以陳芳語在〈玻璃心〉中的造型現身。（圖／小鋼砲娛樂提供）

新專輯《KIKI》即將發行，陳芳語表示這是一張以〈共存〉為主軸的作品，希望對內跟對外都能找到最佳的共存平衡，才會懂得珍惜生命的一切。新專輯不僅找來樂壇大神林夕填詞，陳芳語也從他的文字找到許多力量，表示「越唱越感動」。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

推薦閱讀

孫鵬救回婚姻「載狄鶯出門」　夫妻不良習慣被直擊…下車丟兩包

孫鵬救回婚姻「載狄鶯出門」　夫妻不良習慣被直擊…下車丟兩包

台灣、大馬女生「床上差很多」！　黃明志爆親身經驗：爽會跟你講爽

台灣、大馬女生「床上差很多」！　黃明志爆親身經驗：爽會跟你講爽

女星江泳錡血崩摘子宮「寫好遺書」！　曾破產負債2000萬絕望輕生

女星江泳錡血崩摘子宮「寫好遺書」！　曾破產負債2000萬絕望輕生

痛心舊愛唐治平「完全不是他」　丁寧吐心理創傷：我跟垃圾沒兩樣

痛心舊愛唐治平「完全不是他」　丁寧吐心理創傷：我跟垃圾沒兩樣

小S自爆和老公無性生活「只靠物品滿足」！　拒生第四胎...鬆口大S再生意願

小S自爆和老公無性生活「只靠物品滿足」！　拒生第四胎...鬆口大S再生意願

22歲王星越被爆戀情！　對象是同劇女星…狗仔亮影片揭兩人行蹤

22歲王星越被爆戀情！　對象是同劇女星…狗仔亮影片揭兩人行蹤

懷孕6個月搭捷運沒被讓座！女星李宓挺大肚站3站　揭路人真實反應

懷孕6個月搭捷運沒被讓座！女星李宓挺大肚站3站　揭路人真實反應

謝金燕《浪姐5》登台飆唱〈練舞功〉　最後直播破萬觀看響尖叫聲

謝金燕《浪姐5》登台飆唱〈練舞功〉　最後直播破萬觀看響尖叫聲

台灣啦啦隊被嫌「快40了還在跳」　孟潔、筠熹被點名直球回應

台灣啦啦隊被嫌「快40了還在跳」　孟潔、筠熹被點名直球回應

朴宰範加入成人平台onlyfans　「胯下往上拍」18禁視角曝⋯網傻眼

朴宰範加入成人平台onlyfans　「胯下往上拍」18禁視角曝⋯網傻眼

錢帥君斷聯半年現身了！「通訊軟體封鎖親友」　男友涉洗錢羈押中

錢帥君斷聯半年現身了！「通訊軟體封鎖親友」　男友涉洗錢羈押中

告五人犬青、雲安「深情對望」超甜！　罕放閃告白：希望你每天都開心

告五人犬青、雲安「深情對望」超甜！　罕放閃告白：希望你每天都開心

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

孫鵬救回婚姻「載狄鶯出門」　夫妻不良習慣被直擊…下車丟兩包

台灣、大馬女生「床上差很多」！　黃明志爆親身經驗：爽會跟你講爽

女星江泳錡血崩摘子宮「寫好遺書」！　曾破產負債2000萬絕望輕生

痛心舊愛唐治平「完全不是他」　丁寧吐心理創傷：我跟垃圾沒兩樣

小S自爆和老公無性生活「只靠物品滿足」！　拒生第四胎...鬆口大S再生意願

22歲王星越被爆戀情！　對象是同劇女星…狗仔亮影片揭兩人行蹤

懷孕6個月搭捷運沒被讓座！女星李宓挺大肚站3站　揭路人真實反應

謝金燕《浪姐5》登台飆唱〈練舞功〉　最後直播破萬觀看響尖叫聲

台灣啦啦隊被嫌「快40了還在跳」　孟潔、筠熹被點名直球回應

朴宰範加入成人平台onlyfans　「胯下往上拍」18禁視角曝⋯網傻眼

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

陳芳語

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 直擊／金智媛把頭髮剪了！緊身禮服現身比例超犯規　甜喊：想喝珍奶
  2. 8個經典中文配音皮克斯角色！《腦筋急轉彎2》阿焦是LULU、衣夫人神選角
  3. 陳芳語爆〈創造101〉內幕！　「耳朵遭扯到噴血」還被要求再一次
  4. 白冰冰子弟兵「工程師轉戰歌手出道」！　心疼他拍戲回家做大夜班
  5. 楊冪3622字論文遭質疑未達標準！　比對相似低於1%挨酸：大學生期末
  6. 《古惑仔》駱駝老大砸7位數治癌！「動手術拄拐杖」健康近況曝光
  7. 全聯會員破千萬！Energy、福利熊大跳16蹲　夏日福袋抽運動名車
  8. 揪U:NUS密室逃脫　KID不忍了當眾崩潰：派一點聰明的好不好
  9. 唐綺陽爆被大陸封殺！「合體蔡英文」遭檢舉台獨　微博湧入崩潰留言
  10. LIVE／金智媛、周杰倫現東區站台！　眾星合體《ETtoday》全程直播

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366