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白冰冰子弟兵「工程師轉戰歌手出道」！　心疼他拍戲回家做大夜班

記者孟育民／台北報導

民視《超級冰冰show》的班底歌手明亮，日前創作的歌曲榮登民視8點檔《愛的榮耀》片頭曲，主持人兼導師的白冰冰，表示看到明亮一路走來，特別要好好恭喜明亮，尤其他的斜槓人生，從工程師到正式出道成為歌手，加上富有磁性的好歌喉與創作才能，短短的一年，圈粉無數，也受到各唱片公司的青睞。

▲▼白冰冰。（圖／民視提供）

▲▼白冰冰子弟兵明亮，如今演藝事業有起色。（圖／民視提供）

▲▼白冰冰。（圖／民視提供）

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白冰冰則爆料說，個性純樸的明亮，一看到電視秀出作詞及作曲人的名字，就欣喜的打電話給她說「現在看《愛的榮耀》的觀眾，天天可以聽到我寫的歌，還有看到我的名字，覺得好奇妙喔！真不敢想像，這一切太開心了～」， 白冰冰說聽到他這麼真誠的喜悅，也鼓勵他繼續創作，甚至不忘初衷，自己對於他的成就也是與有榮焉。

▲▼白冰冰。（圖／民視提供）

▲白冰冰與有榮焉。（圖／民視提供）

白冰冰表示很謝謝這些子弟兵，各個都大展長才，像明亮在節目《超級冰冰show》當中，也不斷挑戰自己，甚至帶來令人驚豔的表演以外，前陣子也參與了精緻大戲《天知道》的拍攝，劇中飾演蛇將軍，跟翁家明等人有許多的對手戲，初次挑戰戲劇演出，也不懼怕甚至會主動向她尋求幫助，甚至在拍攝的期間，每天台北跟台中開車往返，收工回到家還繼續去做電力運轉監控的大夜班，讓她相當心疼。

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