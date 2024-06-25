《康熙》20周年有望回歸？小S曝和蔡康永共識　　認了：停留在最美的時刻

記者孟育民／台北報導

《康熙來了》自2004年開播以來，今年剛好邁入第20周年，節目片段至今仍不時在網路上被人翻出，製作人詹仁雄日前透露有望重出江湖，甚至已交企劃案給中天電視台，現在只等主持人點頭。小S今（25日)久違現身出席代言記者會，被問到此事，她則打破傳言，表示雖然有和蔡康永討論，但認為過去就讓它過去，「不能超越就讓它停留在最美的時刻。」





▲小S久違露面現身代言記者會，身材相當苗條。（圖／記者湯興漢攝）

不少觀眾期待再看見康熙合體，小S說：「我有跟康永哥很認真的討論這件事，我覺得康熙是一個很美好的回憶，就停留在那邊就好，如果再出來的話，你們想有可能超越以前的康熙嗎？請的來賓跟要講的內容應該大同小異，不能超越就讓它停留在最美的時刻。」她認為可能前三集大家會充滿興奮，但久了可能也會拿之前的節目比較，這也是她考量的原因之一。

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▲小S認為康熙合體主持節目可能有難度。（圖／記者湯興漢攝）

《康熙來了》邁入20周年，節目至今在網路上還是經典不敗，過去也捧紅不少藝人，問到會有週年活動嗎？小S停頓了幾秒，似乎從沒想過此事說：「可能跟康永哥互傳簡訊，我主持過很多節目，每個節目都有曾經很受到觀眾喜愛過，過去就讓它過去，不要持續留在過去，我們要一直往前走，現在我在乎的是小姐不熙娣，我們收視率很好。」但她最後意有所指說：「有機會的話，可能就是我跟康永哥主持一兩集好玩，但不會做常態。」