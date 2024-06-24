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粉絲護航脫口「帶小孩很閒」　咪妃難過吐心聲：是在幫我招黑？

記者蔡宜芳／綜合報導

YouTuber咪妃在2022年8月生下女兒，也不時會分享幫孩子做衣服的影片。沒想到，她日前上傳製作三姐妹套裝的影片後，發現有網友在留言中吵起來，而粉絲為了護航說出的話，也讓她感到難過。

▲▼粉絲護航脫口「帶小孩很閒」　咪妃難過吐心聲。（圖／翻攝自Instagram／juliamisakii）

▲咪妃在2022年升格當媽。（圖／翻攝自Instagram／juliamisakii）

咪妃在影片中表示，在女兒剛出生的時候，她選擇當全職在家，「孩子睡了就趕緊開電腦工作，做副食品、做家事、擠奶。叫了外送，還沒吃完孩子又哭了，午餐放到宵夜成了家常便飯。」為了小孩，連生病發燒都還可以同時做家事，「經歷過育兒才知道帶孩子有多辛苦，孩子一聲啼哭都會自動睜開眼。不是所有媽媽都跟我一樣這麼幸運有後援，回歸社會後，才有時間做自己的興趣。」

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▲▼粉絲護航脫口「帶小孩很閒」　咪妃難過吐心聲。（圖／翻攝自Instagram／juliamisakii）

▲咪妃在孩子剛出生時，全天在家照顧女兒。（圖／翻攝自Instagram／juliamisakii）

對於粉絲為了護航她，留言「看來帶小孩子真的很閒，很多全職媽媽不知道在哭累什麼，看看人家咪妃多賢慧，又能帶好小孩，又可以維持興趣」，咪妃坦言，她很心疼為家庭努力的全職父母，也直言：「一開口就嘲笑單親媽媽什麼的，到底素質在哪裡？看完我都不知道，你是真心喜歡我這15年，還是在幫我招黑了。」

▲▼粉絲護航脫口「帶小孩很閒」　咪妃難過吐心聲。（圖／翻攝自Instagram／juliamisakii）

▲咪妃表示無法認同粉絲的言論。（圖／翻攝自Instagram／juliamisakii）

咪妃表示，每個人在社會上都很辛苦，「而這世界上只有一種職業24小時全年無休，他們的貢獻你也許看不到，但不能否定他們、更不能曲解他們。」她也說，在網路上，很容易只看見光鮮亮麗的一面，「熬的給一個夜晚、為孩子焦急的心、疲憊不堪的樣子，不理解沒有關係，但請尊重每個努力帶娃的寶爸寶媽們。」

咪妃的PO文發出後，引來不少網友留言表示「這些人我真的覺得他們生活過得很不開心，才會在網路上發洩」、「真的受不了這些酸民…他們才是最閒的吧」，同時也給咪妃打氣說「你是一個很厲害很偉大的媽媽」、「看了心疼又佩服」。

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