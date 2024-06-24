兒叛逆期脫口嗆媽！吳念真霸氣教育「你對我老婆客氣點」

記者許逸群／台北報導

吳念真親自編導的綠光劇團國民戲劇《人間條件一》重磅回歸，今（24日）舉辦記者會公布全新卡司陣容，包含柯一正、李夢純、林綉秦、許家瑋、張孟豪、王雅萍、洪都拉斯與方宥心等人。劇中彰顯社會各個階層的教育方式，擁有小孩的吳念真與洪都拉斯也分享自己對子女的教育理念。

▲陳昭賢（左起）、方宥心、洪都拉斯、李夢純與柯一正出席《人間條件一》記者會。（圖／記者李毓康攝）

洪都拉斯透露，自己當年接受的是「打罵教育」，但下一代已轉換成「愛的教育」，他表示：「不打達不到要求，就一直循環，所以還是要有懲罰，罰寫。因為光用嘴巴說，小孩沒那麼大的接受度。」事實上，他的教育方式很有一套，他說：「我兒子以前喜歡玩網路遊戲，我就跟他去網咖一起玩。」

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▲吳念真親自編導《人間條件一》。（圖／記者李毓康攝）

吳念真相當認同洪都拉斯與小孩當朋友的方式，他說：「朋友間也會講狠話，以前小孩跟我太太講話很衝，我就說，『你對我老婆客氣點喔』。」用朋友的方式與小孩溝通。他苦笑說：「這代的爸爸很辛苦，咬著牙齒說好話，明明氣到快抓狂。我們沒辦法教他什麼，那就跟他當朋友。」

綠光劇團國民戲劇《人間條件一》2024重磅回歸再升級，方宥心詮釋16歲的小美、同時也是返回人間的已逝阿嬤，在劇中一人分飾兩角，演譯少女與阿嬤的感情及人生觀。洪都拉斯則飾演一名里長，奔走在家庭跟鄰里之間。而呼應當代的時空脈絡，這次劇本上也因應時事進行調整。