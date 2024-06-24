ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

兒叛逆期脫口嗆媽！吳念真霸氣教育「你對我老婆客氣點」

記者許逸群／台北報導

吳念真親自編導的綠光劇團國民戲劇《人間條件一》重磅回歸，今（24日）舉辦記者會公布全新卡司陣容，包含柯一正、李夢純、林綉秦、許家瑋、張孟豪、王雅萍、洪都拉斯與方宥心等人。劇中彰顯社會各個階層的教育方式，擁有小孩的吳念真與洪都拉斯也分享自己對子女的教育理念。

▲▼陳昭賢(左起)、方宥心、洪都拉斯、李夢純、柯一正出席綠光劇團《人間條件一》回歸記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲陳昭賢（左起）、方宥心、洪都拉斯、李夢純與柯一正出席《人間條件一》記者會。（圖／記者李毓康攝）

洪都拉斯透露，自己當年接受的是「打罵教育」，但下一代已轉換成「愛的教育」，他表示：「不打達不到要求，就一直循環，所以還是要有懲罰，罰寫。因為光用嘴巴說，小孩沒那麼大的接受度。」事實上，他的教育方式很有一套，他說：「我兒子以前喜歡玩網路遊戲，我就跟他去網咖一起玩。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼吳念真出席綠光劇團《人間條件一》回歸記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲吳念真親自編導《人間條件一》。（圖／記者李毓康攝）

吳念真相當認同洪都拉斯與小孩當朋友的方式，他說：「朋友間也會講狠話，以前小孩跟我太太講話很衝，我就說，『你對我老婆客氣點喔』。」用朋友的方式與小孩溝通。他苦笑說：「這代的爸爸很辛苦，咬著牙齒說好話，明明氣到快抓狂。我們沒辦法教他什麼，那就跟他當朋友。」

 綠光劇團國民戲劇《人間條件一》2024重磅回歸再升級，方宥心詮釋16歲的小美、同時也是返回人間的已逝阿嬤，在劇中一人分飾兩角，演譯少女與阿嬤的感情及人生觀。洪都拉斯則飾演一名里長，奔走在家庭跟鄰里之間。而呼應當代的時空脈絡，這次劇本上也因應時事進行調整。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

推薦閱讀

孫安佐「5人合夥」科技業新工作曝光！　認了少回家：我長大了　

孫安佐「5人合夥」科技業新工作曝光！　認了少回家：我長大了　

男星遇車禍「命根子遭輾斷」！收14次病危通知　淚揭過往：可不可以讓我走了

男星遇車禍「命根子遭輾斷」！收14次病危通知　淚揭過往：可不可以讓我走了

獨／余天夫妻開庭戰女婿！李亞萍曝「外孫反應」悲痛發聲：不然無法面對余苑綺

獨／余天夫妻開庭戰女婿！李亞萍曝「外孫反應」悲痛發聲：不然無法面對余苑綺

許維恩出國脫了！一轉正面「半球外露」形狀被看光 解放比基尼激辣

許維恩出國脫了！一轉正面「半球外露」形狀被看光 解放比基尼激辣

金智媛出發來台！比愛心親民滿分　機場「把包包舉胸前」原因敬業　

金智媛出發來台！比愛心親民滿分　機場「把包包舉胸前」原因敬業　

余天今開庭對戰女婿！爭取帶2外孫回家　余祥銓夫妻直播揭全家現況

余天今開庭對戰女婿！爭取帶2外孫回家　余祥銓夫妻直播揭全家現況

顧婕罹直腸癌陷低谷「舊愛主動聯繫」　復合10億前男友獲金援

顧婕罹直腸癌陷低谷「舊愛主動聯繫」　復合10億前男友獲金援

直擊／金智媛抵台美炸！溫柔暖喊：小心喔～　揮手到最後一刻離開

直擊／金智媛抵台美炸！溫柔暖喊：小心喔～　揮手到最後一刻離開

蔡桃貴突入院動手術「病床照曝光」！　蔡阿嘎心疼曝病況

蔡桃貴突入院動手術「病床照曝光」！　蔡阿嘎心疼曝病況

狄鶯孫鵬6年來不斷救孫安佐「驚人花費揭曉」！　許聖梅嘆：是保守估計

狄鶯孫鵬6年來不斷救孫安佐「驚人花費揭曉」！　許聖梅嘆：是保守估計

KID出國「護照GG了」！慘照曝光：保佑我出得去 大蛇丸也有這問題

KID出國「護照GG了」！慘照曝光：保佑我出得去 大蛇丸也有這問題

《爸爸》女星新家「大到能養孔雀」　開箱片挨批炫富：根本是宮殿

《爸爸》女星新家「大到能養孔雀」　開箱片挨批炫富：根本是宮殿

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

孫安佐「5人合夥」科技業新工作曝光！　認了少回家：我長大了　

男星遇車禍「命根子遭輾斷」！收14次病危通知　淚揭過往：可不可以讓我走了

獨／余天夫妻開庭戰女婿！李亞萍曝「外孫反應」悲痛發聲：不然無法面對余苑綺

許維恩出國脫了！一轉正面「半球外露」形狀被看光 解放比基尼激辣

金智媛出發來台！比愛心親民滿分　機場「把包包舉胸前」原因敬業　

余天今開庭對戰女婿！爭取帶2外孫回家　余祥銓夫妻直播揭全家現況

顧婕罹直腸癌陷低谷「舊愛主動聯繫」　復合10億前男友獲金援

直擊／金智媛抵台美炸！溫柔暖喊：小心喔～　揮手到最後一刻離開

蔡桃貴突入院動手術「病床照曝光」！　蔡阿嘎心疼曝病況

狄鶯孫鵬6年來不斷救孫安佐「驚人花費揭曉」！　許聖梅嘆：是保守估計

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

吳念真, 洪都拉斯, 綠光劇團, 人間條件一

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 李遠感慨台灣兒童節目落後！將加強兒少文化政策：別把小孩當小孩
  2. 應援曲被批難聽！啦啦隊「靈魂歌姬」檸檬：不然我唱？　網急喊母湯
  3. 曾莞婷獨挑大梁接下主持棒！信心喊話「全力以赴」集結網美談女人心事
  4. 馬國賢拍戲遭羞辱「導演飆罵三字經」！　自信全毀閃輕生念頭休息一年
  5. 簡廷芮「婚後沒見過他這麼開心」　出賣老公追星金智媛影片
  6. 李康生「斜頸症」舊疾復發　再爆誇張菸癮日抽30根
  7. 周杰倫「運動英姿」帥翻200萬人！　徹底著迷網球嘆：太晚學了
  8. 兒叛逆期脫口嗆媽！吳念真霸氣教育「你對我老婆客氣點」
  9. 韓主持「KARA是一群大嬸」毒舌風引不滿！　韓網狂批：不好笑又無禮
  10. 王星越成「奪妻專業戶」！《墨雨雲間》終於成功自嘲：苦盡甘來

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366