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《婆婆2》老人話題掀熱議！鍾欣凌嘆：不想給孩子負擔

記者許逸群／台北報導

家庭生活喜劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》最新播出內容中，鍾欣凌昏迷醒來看見四個孩子只為爭財產，不顧自己的生命，毅然決然跑到海邊養生村居住，離開是非之地。不少觀眾看到彩香心寒落淚的畫面，紛紛為她抱不平「把自己的母親顧成這樣，看了就讓人心疼！

▲《我的婆婆怎麼那麼可愛2》。（圖／公共電視提供）

▲鍾欣凌在劇中面臨的處境令人心疼。（圖／公共電視提供）

鍾欣凌嘆：「我覺得其實現在很多的人都這樣，不想要給自己孩子負擔跟壓力，把自己照顧好就好，現在我也在想不希望變成孩子的負擔，我還跟幾個姐妹開玩笑說，我們以後就是住在附近互相照顧，我也會覺得不要每天打電話。」

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▲《我的婆婆怎麼那麼可愛2》。（圖／公共電視提供）

▲劇中洪都拉斯為鍾欣凌感到相當不捨。（圖／公共電視提供）

鍾欣凌認為像劇中的彩香那樣住在可以看到一片大海的地方，雖然剛開始看會很感動，但看十年、二十年也是會傷心難過，她也替自己劇中飾演的角色感到難過，畢竟還是希望能跟家人互相照顧、理解。

製作人陳慧玲坦言，第二季中一個很大的議題就是「老人照顧老人」，高齡化社會的問題已經顯現在許多人的生活中，無論是《我的婆婆2》劇中由洪都拉斯飾演的一哥照顧從國外回來的媽媽一婆、還是擔心著自己退休生活無子照顧的彩香，都是許多現代人生活的一面鏡，也因此有劇中養生村的誕生。

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我的婆婆怎麼那麼可愛2, 婆婆, 我的婆婆, 洪都拉斯, 鍾欣凌

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