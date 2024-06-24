記者張筱涵／綜合報導

南韓人氣樂團Nell近日因付費會員的金額引起爭議，不只引起歌迷們的不滿，連一般網友也都得知此事並說「把粉絲當盤子」，23日透過直播道歉，並宣布將全數退費。

▲Nell是南韓知名樂團。（圖／翻攝自Instagram／nelljwk）



Nell日前開始粉絲團「宇宙遊覽團」的付費會員服務，基本會員是月繳韓幣3萬8000元（約台幣950元），進階會員則是年繳韓幣41萬8000元（約台幣1萬450元），而進階會員僅多了基本會員「演唱會Meet & Greet抽籤（一年3次）」的福利，收如此高額但沒有相對應的福利，引起爭議。

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網友紛紛表示震驚和不滿，「並不是100%可以參加，而是抽獎」、「因為訂閱制賺很多錢，大家都改成訂閱制了，這種東西不應該買」、「作為偶爾去看演唱會的歌迷表示很震驚」、「還以為包含演唱會門票」、「太過分了，把粉絲當傻子」、「連4000元都覺得離譜」、「真是太過分了」。

▲Nell付費會員價格過高引爭議。（圖／翻攝自theqoo）



最終，Nell三名成員（金鐘萬、李政勛、李在京）於23日在主唱金鐘萬的Instagram直播並鞠躬致歉，目前將全部的服務轉為測試，並全額退款給已經付費加入的會員。