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顧婕罹直腸癌陷低谷「舊愛主動聯繫」　復合10億前男友獲金援

【獨家】【舊愛續前緣】罹癌重逢舊愛　顧婕復合前男友獲金援

▲顧婕因直腸癌住院開刀，出院時現身感恩記者會，氣色看起來相當好。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

顧婕2016年與身價10億元的「內衣大王」吳先生離婚，本刊掌握消息，恢單8年的她，近日再爆新戀情，而對象竟是她26歲時交往過的男友，兩人失聯長達10幾年，4月底她被診斷出罹患直腸癌，男方主動聯繫她，不但提供經濟上的金援，兩人還再續情緣。

顧婕4月底被醫生診斷出患有直腸癌第四期，必須立即住院開刀，她表示拿到檢查報告時，心情頓時跌入谷底，就在此時突然接獲前男友傳來的訊息，兩人雖各自住在上海和台北，仍決定試著再交往一次。

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【獨家】【舊愛續前緣】罹癌重逢舊愛　顧婕復合前男友獲金援

▲顧婕昔日遭閨密張可人酸是「過氣藝人」，氣到去法院按鈴提告誹謗。（圖／鏡週刊提供）

失聯十幾年　重新交往

【獨家】【舊愛續前緣】罹癌重逢舊愛　顧婕復合前男友獲金援

▲顧婕多年前與「內衣大王」尪離婚後，曾被媒體報導心理受創。（圖／翻攝自顧婕臉書）

顧婕向本刊透露，「30年前我26歲那年，曾交往過一個男朋友，多年後因故分手，從此就再也沒聯絡，之後我們各自結婚也離婚，十幾年沒聯絡了，從沒想過會再度聯繫上。」前男友再度聯繫顧婕時，兩人都已恢復單身，因此決定再交往看看，顧婕表示，「男友是在上海經商的生意人，經常往返台灣、上海兩地，2、3個月才會回來台灣一次。」

【獨家】【舊愛續前緣】罹癌重逢舊愛　顧婕復合前男友獲金援

▲顧婕出院後，同是癌友的唐玲（右）經常關心。（圖／翻攝自顧婕IG）

顧婕與前男友重逢至今2個月，而她住院開刀，醫藥費高達3、40萬元，在上海的男友雖無法一直在旁照顧，還是經常用LINE聯絡並給她打氣，顧婕說：「後來他每個月會定期給我經濟上的資助。」她雖不願透露數字，但也強調「自己的銀行裡仍有超過7位數（百萬）的存款」，生活開銷並非全都由男友負擔。

想辦基金會　理由奇葩

雖然有愛情的滋潤，但因為身體狀況不佳，57歲的顧婕開刀後已經瘦了一圈，返家休養後食欲也沒有很好，體重因此直直落，瘦到僅剩45公斤。她說：「5月中出院時體重還有48公斤，出院後食欲變得很差，幾乎吃不太下，1個月內又瘦了3公斤。」她樂觀地表示，以前買的漂亮衣服，現在終於又可以拿出來穿了。

【獨家】【舊愛續前緣】罹癌重逢舊愛　顧婕復合前男友獲金援

▲顧婕近日因直腸癌住院開刀治療。（圖／顧婕提供）

顧婕是虔誠的基督徒，但開刀出院後，她好奇找了老師算了一下紫微斗數和奇門遁甲，結果「都說『我還會活很久』！所以不會特別規劃生前契約，但如果我還可以活20年，若我掛了以後，我想像比爾蓋茲那樣成立基金會，幫助需要的人。」而之所以會想成立基金會，原因很簡單，「聽說捐出去做善事，下輩子會長得很美！」


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