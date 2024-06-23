郭家瑋認了嚴重戀愛腦！　「失魂行徑曝光」慘被下禁愛令

▲ 郭家瑋推出單曲《愛你愛到忘了自己》。（圖／杰思國際娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

郭家瑋推出單曲《愛你愛到忘了自己》，目前單身的郭家瑋，坦言有「戀愛腦」的體質，「戀愛時不但忘了自己，甚至忘了很多身邊的人事物，就連最喜歡的唱歌及創作，都因此停擺了。」幸好所屬唱片公司有先見之明，直接給他下禁愛令，讓目前單身的他加緊惡補，郭家瑋開心透露已趕上進度，今年將陸續推出新作品。

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▲▼ 郭家瑋自認有戀愛腦。（圖／杰思國際娛樂提供）



郭家瑋在新歌〈愛你愛到忘了自己〉，化身情感觀察家，收集自己與身邊友人的戀愛故事與經驗，他談到自己失戀時只要觸景傷情就會心痛，以至於剛分手前幾天都不出門也不吃飯，是否失戀就暴瘦？他搞笑表示：「確實因為吃不下飯有瘦了一點，但瘦也只瘦了幾天，減少的體重一下就被我吃回來了。」他雖曾被金曲歌后徐佳瑩盛讚「我就是很吃你這款音色」，但也自嘲初戀前任可不吃這套，曾為了挽回初戀寫歌送對方，「可能當時的能力沒那麼厲害，所以最終沒能挽回成功。」

郭家瑋人生最胖巔峰為78公斤，在去年8月推出首支單曲〈來不及說再見〉時就已剷肉10公斤，至今仍不斷精瘦ing，靠健身和打羽球維持運動習慣，搭配少吃澱粉、不喝含糖飲料等飲食控制，「現在的話，除了體重控制還會要求自己維持在健康的體脂，現在大約18%，希望可以再降到15%，因為今年公司有很多的規劃，希望呈現很好的狀態給大家。」

為了宣傳新歌〈愛你愛到忘了自己〉，郭家瑋邀來眾好友助陣合唱，啦啦隊「籃球女神」洗菜甚至變身「我的野蠻女友」搞笑客串扮演野蠻另一伴，網美拍照、雨中撐傘、路邊換鞋穿，血淚上演愛你愛到忘了自己，扮演工具人男友的郭家瑋苦笑說：「這個不只是忘了自己，是愛到卡慘死！」而他也搶先預告將在30日舉辦「愛你」咖啡廳快閃活動。

