丟丟妹認愛半年「雙方已見家長」鬆口再婚計劃！　爆爸初見男友真實反應

記者孟育民／台北報導

JET綜合台《命運好好玩》邀請到直播天后丟丟妹（李明珊）擔任來賓，髮型師男友Tommy也愛相隨在錄影現場外陪同，沒想到節目錄到一半，當場被眼尖的兩位主持人何篤霖和陳亞蘭發現，直接拉進現場一起錄影，這也是丟丟妹和男友首度同台上節目，兩人互動相當逗趣，對於兩人的婚姻大事，丟丟妹則認為先穩定再說。

▲丟丟妹首度同台男友錄影，互動逗樂全場。（圖／JET綜合台提供）



丟丟妹和Tommy交往半年多，卻早已見過雙方家長，但其實在帶男友回家見父母之前，丟丟妹連一句交代都沒有，害丟爸丟媽盯著Tommy猜半天，直到確認是男友身份後，才笑著罵丟丟妹「三八」，也碎唸起Tommy的刺青：「這樣好看嗎？」丟丟妹透露爸爸第一次見到Tommy時，滿臉問號：「你怎麼刺成這樣？」當時Tommy還很白目回應：「為什麼不能刺青？叔叔你沒有刺青嗎？」聽到這裡，Tommy立即解釋說是因為自己這一行刺青很普遍。

陳亞蘭也認為丟丟妹說不定就是被Tommy的刺青給電到的，丟丟妹馬上反駁：「沒有，我覺得他這裡(喉嚨)的黑桃真的有點不太OK！」Tommy才說自己小時候不懂事，也不知道為什麼要在這裡刺一個黑桃圖案！在知道Tommy是水瓶座後，何篤霖才恍然大悟：「喔！我可以理解了，就是神經兮兮，醒來突然就去刺的。」

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▲ 丟丟妹見過男友父母，感情穩定。（圖／JET綜合台提供）



當問及丟丟妹和Tommy是怎麼認識的，Tommy表示：「幫她弄頭髮，然後弄一弄就生出感情來了。」沒想到兩人剛開始接觸時，竟然相互不認識對方，Tommy也坦言丟丟妹其實個性很溫柔，何篤霖一聽馬上不太認同表示：「你沒有看過她直播喔！」原來Tommy是在交往後，才發現丟丟妹是有名的直播主，這才見識到她在直播中的颯爽與豪氣，丟丟妹也慶幸Tommy先看到的是她比較真實內在的溫柔一面。

▲丟丟妹溫柔的面只有Tommy看見。（圖／JET綜合台提供）



