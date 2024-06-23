博恩帶賀瓏二度攻蛋！　調侃王世堅跳水「台灣是民主的先鋒」：示範很多次

記者孟育民／台北報導

曾博恩X賀瓏22日單口喜劇世界巡迴《賀博台瘋》正式登陸台北小巨蛋！博恩、賀瓏兩人除了各自最精華的45分鐘演出外，更於最後帶來驚喜的合體演出。除了合體演出的驚喜外，賀瓏更私下透露，將於台北場後實現前陣子於夜夜秀舞台上前往烏干達的承諾，連他自己都笑稱「沒想到這次世界巡迴會走得這麼遠！」此次《賀博台瘋》為臺灣單口喜劇第二次正式登上小巨蛋，同時也是薩泰爾娛樂出產第一個登上台北小巨蛋的中文喜劇拼盤秀。

▲博恩帶賀瓏舉辦脫口秀《賀博台瘋》，登上小巨蛋。（圖／薩泰爾娛樂提供）

賀瓏先帥氣登台，不忘拿先前風波自嘲，妙語如珠獲得全場好評；隨後博恩在脫口秀中橋段，提到：「在台灣，你如果講一些歧視性的言論，只會被炎上對不對，在美國講一些歧視性的言論，你可以再選一次美國總統。」

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接著聊到先前巴黎去沒有尿騷味，變得超乾淨，只因要辦世界奧運，「幾百年沒掃了快點，他們甚至是要把塞納河清理乾淨」，為了證明清掃乾淨，巴黎市長、法國總統會跳下去，博恩再次諷刺：「台灣不是唯一個國家政治人物會跳水的，民主的先鋒啊，看好全世界台灣只示範一次，啊不對，王世堅示範很多次了。」

▲博恩妙語如珠。（圖／薩泰爾娛樂提供）





▲賀瓏開場超帥氣。（圖／薩泰爾娛樂提供）

《賀博台瘋》世界巡迴至今已於日本、美國與歐洲等共9個城市帶來11場演出，不僅世界巡迴的版圖更廣更遠，總進場人數更累計高達3萬人次，突破去年《破蛋者 BALLBREAKER》所創下的2萬人次進場紀錄。博恩表示：「感謝這麼多人願意支持我們，期望未來能把中文喜劇市場持續做大。」而大力支持台灣喜劇的床的世界，也於台北小巨蛋現場好康加碼大放送給粉絲眾多福利，如高級床墊與飯店枕。





