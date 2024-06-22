徐暐翔入圍金曲新人　加場演出唱張學友的歌致敬

記者蔡琛儀／台北報導

徐暐翔以首張專輯《躍》入圍本屆金曲獎最佳新人獎，並在得知入圍後，唱片公司決定再辦一場他的個人專場演唱會。昨（21日）他以全黑造型亮相，搭配蕾絲透膚無袖背心，展露精壯的手臂線條，演唱專輯內多首曲目，並大展吉他SOLO及高難度轉音，展現出穿透力十足的Live演唱魅力。此外，他更加碼清唱，致敬「歌神」張學友多首經典曲目。

▲徐暐翔入圍本屆金曲獎最佳新人獎。（圖／索尼提供）



徐暐翔在今年4月舉辦的「徐暐翔《到月球的寧靜海走一走》專場演唱會」大獲好評，入圍金曲最佳新人獎之後，再度公布演唱會要加場的好消息。他坦承對於金曲獎頒獎典禮前再舉辦加場演唱會感到「蠻緊張的」，在昨晚的演出中也說：「金曲入圍記者會開始前，手機就開啟飛航模式，直到公布名單結束後，打開手機就收到雪片般祝賀訊息。」在得知入圍當下很開心，「更感謝唱片公司決定再加場演唱會，讓我能在金曲獎前，再唱歌給大家聽。」

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在昨晚的演唱會中，徐暐翔獻唱了深受歌迷喜愛的戲劇《基因決定我愛你》片尾曲〈決定我愛你〉、韓劇《現正分手中》的中文主題曲〈就算天空湛藍〉。當他唱到〈沒有因為之所以〉時，全場觀眾舉起特製手幅「謝謝你的寧靜海 我們愛你」為他應援，讓他感動直說：「這是我們大家的寧靜海，如果沒有你們，今天的我就不會站在這裡。」