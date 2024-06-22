黃正音官司再+1！「抓錯小三亂罵」被告了：會拿出誠意處理

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女星黃正音年初宣布與多次出軌的CEO老公李英敦離婚，雙方官司仍未了結，她就又背上了另一官司。她先前公開貼出小三照片時開砲「醜女，拜託妳和我老公英敦結婚」，沒想到竟然搞錯人，雖然火速致歉仍讓無辜被貼出照片的A女遭受攻擊，A近日正式對黃正音提告，黃正音方面也透過經紀公司證實了此事。

▲黃正音正在跟老公打離婚官司。（圖／翻攝自黃正音Instagram）

根據韓媒報導，黃正音經紀公司相關人士22日對外證實「已確認黃正音被告一事」，並表示消息是透過媒體報導知曉，並非警方通知，且澄清「雙方代理人似乎在協調過程中有溝通不良的情況，的確收到了告訴狀，接下來公司與黃正音都會盡拿出誠意處理」。

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▲黃正音被告。（圖／翻攝自黃正音Instagram）

此前，A女在4月對外哭訴，稱自從黃正音烏龍爆料後，網路上便一直流傳著她的照片與惡評，即使黃正音澄清了也一樣，直呼「真的非常痛苦」，呼籲外界停止對她的攻擊。

整起事件源自於黃正音4日無預警在IG與限時動態貼出A女，痛批「醜女，妳可以和我老公結婚嗎？只要離婚了，再去曼谷不行嗎？」暗諷女生是酒店妹。沒想到，A女是無辜外人，根本沒見過她老公，她意識到自己罵錯人後，緊急道歉「現在受到波及的那位跟我老公沒有見過面，是毫無關係的人，且她不是酒店妹」，盼望大眾別再去攻擊該位女性。