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林志玲「人生首次」日本開球！修長牛仔褲現美腿　一擲投出滾地球

記者蕭采薇／台北報導

林志玲22日登上日本艾斯科球場（ES CON FIELD HOKKAIDO），為北海道日本火腿鬥士隊開球。她身穿號碼「070」球衣，搭配超修身牛仔褲，紥起俐落馬尾漂亮登場。雖然投出了滾地球，但仍順利讓捕手接到，現場觀眾響起雷鳴般的掌聲歡呼，林志玲說：「大家的支持給了我力量。」

▲林志玲22日登上日本艾斯科球場（ES CON FIELD HOKKAIDO），為北海道日本火腿鬥士隊開球。（圖／林志玲工作室提供）

▲林志玲為北海道日本火腿鬥士隊開球。（圖／林志玲工作室提供）

林志玲穿著日本火腿隊球衣，緊身牛仔褲凸顯了她的修長美腿。她以日、英雙語向現場觀眾問好，先是日語招呼：「大家好，我是林志玲，這是我人生中的第一次投球。今天我能夠接受新的挑戰，我要感謝大家的大力支持，謝謝大家。」

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▲林志玲22日登上日本艾斯科球場（ES CON FIELD HOKKAIDO），為北海道日本火腿鬥士隊開球。（圖／林志玲工作室提供）

▲林志玲穿著日本火腿隊球衣，緊身牛仔褲凸顯了她的修長美腿。（圖／林志玲工作室提供）

接著她再以英語表達謝意：「很榮幸能夠在如此精彩的體育場獲得最好的體驗，謝謝你們的支持。」她甜美又優雅的笑容贏得在場觀眾的掌聲和喝彩，當地評論也瞬間湧出：「真是太棒了，安心了，好漂亮啊」、「林志玲好漂亮啊！是我在《赤壁》裡喜歡的女演員！看到她現場真是太開心了！」

▲林志玲22日登上日本艾斯科球場（ES CON FIELD HOKKAIDO），為北海道日本火腿鬥士隊開球。（圖／林志玲工作室提供）

▲林志玲大約一個月前開始利用時間喚醒身體的運動細胞。（圖／林志玲工作室提供）

林志玲大約一個月前開始利用時間喚醒身體的運動細胞，慢慢重新找回肩胛骨和全身靈活的核心肌群，學習正確的投球姿勢。今日上場前，她透露：「既緊張又興奮，昨天練投的時候有好球也有壞球，祈禱正式開球一切順利不會失誤。」她前一晚仍加緊練習投球姿勢，甚至利用毛巾練習。正式上場投出一球，球在捕手細川之前落地滾彈，仍進了手套。

林志玲事後說：「第一次站上投手丘，跟在平地練習不一樣，站不太穩，所以投了滾地球，覺得很可惜。」不過她的表現依然贏得滿堂彩。一位日本評論則說：「她不是只有9英寸高嗎？臉蛋很小，身材很好，而且很漂亮。」

▲林志玲22日登上日本艾斯科球場（ES CON FIELD HOKKAIDO），為北海道日本火腿鬥士隊開球。（圖／林志玲工作室提供）

▲林志玲22日登上日本艾斯科球場（ES CON FIELD HOKKAIDO）。（圖／林志玲工作室提供）

姊夫AKIRA曾在新莊棒球場擔任開球嘉賓，雖然此次因為有工作在身，無法陪伴姊姊同行，但事先特別給了林志玲貼心提醒。今天她也請工作人員從旁錄影，會再分享給老公看。

▲林志玲22日登上日本艾斯科球場（ES CON FIELD HOKKAIDO），為北海道日本火腿鬥士隊開球。（圖／林志玲工作室提供）

▲林志玲首次在日本開球。（圖／林志玲工作室提供）

一直以來，林志玲持續透過林志玲慈善基金會資助台灣的棒球隊，希望可以多培養出好的棒球種子選手。基金會在教育、醫療等廣泛領域為處境困難的兒童提供支持。長期以來也為沒有打棒球環境的兒童提供支持，例如提供棒球裝備、制服以及訓練營期間的膳食，並致力於培養球員。

▲林志玲22日登上日本艾斯科球場（ES CON FIELD HOKKAIDO），為北海道日本火腿鬥士隊開球。（圖／林志玲工作室提供）

▲林志玲為北海道日本火腿鬥士隊開球。（圖／林志玲工作室提供）

此次開球地點在北海道，她曾經到過北海道拍電影《甜心巧克力》，她記得當時是下雪，這一回則是夏天，她說：「不同的景色都很喜歡，藉由這次到北海道工作，也讓自己身心靈放鬆。」

 

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