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廖峻遭網紅影射性侵1年首度公開亮相　談撤告原因健康情況曝

記者葉文正／台北報導


資深藝人廖峻2度中風，去年又因胸動脈瘤動刀，健康亮紅燈，還遭網紅李伊妍影射性侵未遂，他事後提告李妨害名譽，但廖峻上個月悄悄撤告。今廖峻睽違1年公開亮相，和10年未合體的搭檔澎澎一同站上「2024愛傳承關懷演唱會」演出。廖峻也提到已經撤告。

▲廖峻(右)與澎澎終於合體。（圖／讀者提供）

▲廖峻(右)與澎澎終於合體。（圖／讀者提供）

廖峻今講話嘴巴仍歪一邊，但口齒已相當清楚，也不需要拿拐杖，健康狀況恢復良好，演出也不成問題，他直呼：「神智非常清楚，表演真的太棒了！」並透露中風分很多種，好險他腦神經沒受到損壞，「澎澎以前交幾任男友我都記得」！

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▲廖峻(右)與澎澎終於合體。（圖／讀者提供）

▲廖峻(右)與澎澎受訪（圖／讀者提供）

廖峻說現在每天依舊努力復健，做扶桌挺身4趟50下，共200下，也：「多運動總是有幫助」，目前有些節目邀約也會開直播和粉絲互動，但說到戲劇演出，廖峻不改搞笑本性，也說：「目前還沒碰上有哪個戲劇角色是中風的，如果有那就剛剛好！」

而他去年被網紅李伊妍影射性侵未遂，之後他撤告的事，廖峻本不想提，但還是說了：「等到你經歷很多之後，會突然覺得，最重要的就是把身體養好，告她還要跑這麼多趟，可能沒結論，那就算了啦，好事不要變壞事，當初幫她是好事，她喜歡講就讓她講。」至於會否覺得委屈，廖峻嘆：「是真的很委屈，但沒有關係啦，已經70幾歲沒有什麼好計較的啦！」

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