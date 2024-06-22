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小倉由菜脫口要「女偶像AV出道」釀禍　節目道歉：擅自刪主持人話

記者吳睿慈／綜合報導

日本人氣AV女優小倉由菜於2017年出道，她因對KPOP文化有興趣，近期積極朝南韓發現，日前出演脫口秀《不後退卓在勳》（No Back卓在勳），因開玩笑的語氣爆出失言爭議，她建議女團Cignature智源（JEEWON）去當AV女優，引起大批粉絲不滿。對此，節目組在21日發出道歉公告，承認沒有意識到該問題的嚴重性，向觀眾致歉。

▲▼小倉由菜脫口勸25歲甜美女偶像「請妳AV出道」　韓網暴怒：性騷擾。（圖／翻攝自《不後退卓在勳》）

▲▼小倉由菜脫口要智源AV出道，惹怒韓網直指性騷擾。（圖／翻攝自《不後退卓在勳》）

▲▼小倉由菜脫口勸25歲甜美女偶像「請妳AV出道」　韓網暴怒：性騷擾。（圖／翻攝自《不後退卓在勳》）

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小倉由菜二度登上《不後退卓在勳》，被問及覺得節目助教智源（JEEWON）如何？她不假思索回應「應該會很有人氣」，智源開心地回答「真的嗎，謝謝」，沒想到她下一句接著說：「因為妳身材很好，請妳一定要（AV）出道。」使得智源當場尷尬到趴在桌上。

▲▼小倉由菜脫口勸25歲甜美女偶像「請妳AV出道」　韓網暴怒：性騷擾。（圖／翻攝自《不後退卓在勳》）

▲卓在勳當時其實有意識到出問題，但緩頰的對話被節目剪掉了。（圖／翻攝自《不後退卓在勳》）

這段對話並未被剪掉，反而被當成節目正式內容播出，引起大眾不滿，痛批已經是性騷擾程度了，「不管是那位AV女優還是節目都該檢舉」、「這已經越線了，這是性騷擾」、「怎麼會讓這樣的內容直接播出」。

▲▼《不後退卓在勳》節目組於21日正式對外致歉。（圖／翻攝自《不後退卓在勳》節目組）

▲《不後退卓在勳》節目組致歉。（圖／翻攝自《不後退卓在勳》）

對此，《不後退卓在勳》節目組於21日正式對外致歉，「對於節目小倉由菜篇感到不適的觀眾，沒有任何辯解的餘地，我們低著頭向大眾感到很抱歉。」節目承認審核內容失察，沒有顧慮到智源一事，已經與經紀公司C9和智源本人見過面，並表達了真切地道歉。

《不後退卓在勳》承認當時卓在勳有認知到該問題的錯誤，但為了讓內容看起來更有趣，擅自剪輯了卓在勳緩頰的對話，他們透過聲明同時向主持人卓在勳致歉，節目一直以來都是以男性觀眾為主作為節目族群，這次失察引起社會爭議，再次向大眾表達歉意。

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關鍵字

小倉由菜, AV女優, Cignature智源, Cignature, 智源

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