宇宙人東京開唱「揪創作才子」合體　「獻驚喜曲目」全場超嗨

記者蔡琛儀／台北報導

金曲樂團宇宙人「α：回到未來」20週年演唱會在東京連續兩場爆滿，去年宇宙人推出《理想狀態》珍藏限定版雙黑膠，其中收錄了與創作才子Suga Shikao合作的日文新歌〈你總是這樣〉，此次演唱會，Suga Shikao不僅擔任開場嘉賓，帶來無數經典歌曲，還首度與宇宙人合唱〈你總是這樣〉，讓全場歌迷驚喜連連。

▲宇宙人東京開唱，創作才子Suga Shikao（右二）站台。（圖／相信音樂提供）

而他們這次東京演唱會特別打造了〈往前〉的日文版，與歌迷一起合唱。小玉分享最近很喜歡跟ChatGPT聊天，也特別請AI幫忙，準備與日本粉絲的互動詞，準備過程中靈機一動，以片假名拼出閩南語歌曲〈好野〉副歌發音教唱，沒想到大成功，讓全場很歡樂。演唱會上宇宙人幾乎以日文來跟歌迷對話，突然要切英文時卻頓了一下，讓方Q笑說：「感覺英文退步了，但日文變好了！」

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宇宙人表示感謝大家的支持，並期待下次的演唱會不要再等五年這麼久。接下來的演唱會將於7月和8月在香港和高雄巨蛋舉行，目前尚有零星票券可供購買。

▲宇宙人東京開唱大爆滿。（圖／相信音樂提供）



此次日本行除了演唱會外，還完成了另一項任務，前往小玉參與的戶外音樂實境節目《Let's Camping來去露營吧》探班，儘管遇到靜岡暴雨和土石流警報，但抵達目的地後天氣漸轉，顯示出宇宙人的「晴男團」封號發功。