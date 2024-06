《金孫》亞洲票房飆破十億泰銖　邊哭邊笑用掉一包衛生紙

記者葉文正/台北報導

年度泰國神片《金孫爆富攻略》 (How to make millions before grandma dies)接連在亞洲各地開出亮眼票房,並打破泰國電影在越南和印尼首映票房最高的記錄,票房累計至今已超過十億泰銖,金孫威力亦橫掃全台,感人真摯的親情亦使口碑爆棚,獲各界推薦。

▲電影中Billkin(右)和阿嬤的互動很好。(圖/CATCHPLAY提供)

資深影評人膝關節也預言「絕對是台灣六月份票房大黑馬」、片商日前舉辦搶先看特映會,獲得滿滿觀眾好評推薦,今日釋出的花絮影片(https://reurl.cc/xajZEV),全場觀眾跟著電影中的情感牽動,止不住的淚水搭配充沛的情緒,映後觀眾分享「看到電影中Billkin和阿嬤的互動,就讓我很想阿嬤…」、「從十分鐘開始就開始掉淚」、「哭掉一包衛生紙!」



▲電影《金孫爆富攻略》已飆破10億泰銖。(圖/CATCHPLAY提供)

導演在訪談中分享電影中最困難也是他最喜歡的一場戲,是周日阿嬤一家人聚在一起吃飯,所有演員同時要做不同的事情,動作穿插對白,節奏交錯,光是排演走位,就練了兩個小時,而拍攝的結果令導演相當滿意,他說:「我只看過這組人一起吃過一次飯,卻能夠在這場戲裡呈現出每週都一起吃飯的氛圍,感覺這群人都像是真正的一家人!」



電影《金孫爆富攻略》故事描述小安(普提蓬阿薩拉塔納功 飾)決定辭去工作,回到家中照顧罹癌的阿嬤(烏薩薩梅坎姆飾)。然而,孫子看似孝順照顧的心,但其實並非出自於對阿嬤的愛。在得知親戚小梅(彤達婉奔提維此弓 飾)從阿公那裡繼承了價值千萬的房產後,他費盡千辛萬苦,希望博取阿嬤的信任。然而,阿嬤用智慧讓小安慢慢地學會生活,在朝夕相處下小安的心態漸漸有了改變。