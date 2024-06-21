《金孫》亞洲票房飆破十億泰銖　邊哭邊笑用掉一包衛生紙

記者葉文正／台北報導

年度泰國神片《金孫爆富攻略》 (How to make millions before grandma dies)接連在亞洲各地開出亮眼票房，並打破泰國電影在越南和印尼首映票房最高的記錄，票房累計至今已超過十億泰銖，金孫威力亦橫掃全台，感人真摯的親情亦使口碑爆棚，獲各界推薦。

▲電影中Billkin(右)和阿嬤的互動很好。（圖／CATCHPLAY提供）

資深影評人膝關節也預言「絕對是台灣六月份票房大黑馬」、片商日前舉辦搶先看特映會，獲得滿滿觀眾好評推薦，今日釋出的花絮影片(https://reurl.cc/xajZEV)，全場觀眾跟著電影中的情感牽動，止不住的淚水搭配充沛的情緒，映後觀眾分享「看到電影中Billkin和阿嬤的互動，就讓我很想阿嬤…」、「從十分鐘開始就開始掉淚」、「哭掉一包衛生紙！」



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▲電影《金孫爆富攻略》已飆破10億泰銖。（圖／CATCHPLAY提供）

導演在訪談中分享電影中最困難也是他最喜歡的一場戲，是周日阿嬤一家人聚在一起吃飯，所有演員同時要做不同的事情，動作穿插對白，節奏交錯，光是排演走位，就練了兩個小時，而拍攝的結果令導演相當滿意，他說：「我只看過這組人一起吃過一次飯，卻能夠在這場戲裡呈現出每週都一起吃飯的氛圍，感覺這群人都像是真正的一家人！」



電影《金孫爆富攻略》故事描述小安（普提蓬阿薩拉塔納功 飾）決定辭去工作，回到家中照顧罹癌的阿嬤（烏薩薩梅坎姆飾）。然而，孫子看似孝順照顧的心，但其實並非出自於對阿嬤的愛。在得知親戚小梅（彤達婉奔提維此弓 飾）從阿公那裡繼承了價值千萬的房產後，他費盡千辛萬苦，希望博取阿嬤的信任。然而，阿嬤用智慧讓小安慢慢地學會生活，在朝夕相處下小安的心態漸漸有了改變。