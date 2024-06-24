小孟老師／6月24日星座運勢　財富時刻！雙子處女回收開發

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：原訂計畫生變
感情：愛情同心協力
財運：儲蓄不斷增加
幸運色：黃色
貴人：天秤
小人：天蠍
工作：取得不凡成果
感情：相互合諧愛情
財運：財富回收時刻
幸運色：橘色
貴人：獅子
小人：水瓶
工作：關係得到緩和
感情：決定追求對方
財運：懂得如何省錢
幸運色：紅色
貴人：射手
小人：金牛
【土象星座】
工作：趕件進度完成
感情：愛情賞心悅目
財運：請教理專意見
幸運色：粉紅色
貴人：處女
小人：巨蟹
工作：做事放寬心態
感情：浪漫幸福回憶
財運：朋友請客吃飯
幸運色：粉紅色
貴人：巨蟹
小人：雙子
工作：開啟黑馬模式
感情：歡樂歡聚時刻
財運：主動向外開發
幸運色：大紅色
貴人：天蠍
小人：射手
【水象星座】
工作：事業版圖擴增
感情：奢侈享樂美好
財運：短線買賣獲利
幸運色：灰色
貴人：金牛
小人：牡羊
工作：積極參與培訓
感情：信任伴侶付出
財運：生活消費減少
幸運色：橙色
貴人：雙魚
小人：天秤
工作：放心獲得好運
感情：甜蜜奢華的愛
財運：財富控管得宜
幸運色：大紅色
貴人：水瓶
小人：魔羯
【火象星座】
工作：修正思考方向
感情：彼此溫馨相伴
財運：適時出場獲利
幸運色：灰色
貴人：雙子
小人：雙魚
工作：得到公司福利
感情：溫馨浪漫相伴
財運：現金交易優惠
幸運色：亮紅色
貴人：魔羯
小人：處女
工作：踏實穩扎穩打
感情：得到家人祝福
財運：頭腦清晰投資
幸運色：紅色
貴人：牡羊
小人：獅子
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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