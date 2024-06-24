ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小孟老師／6月24日星座運勢　財富時刻！雙子處女回收開發

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：原訂計畫生變
感情：愛情同心協力
財運：儲蓄不斷增加
幸運色：黃色
貴人：天秤
小人：天蠍

[廣告]請繼續往下閱讀...

雙子座

工作：取得不凡成果
感情：相互合諧愛情
財運：財富回收時刻
幸運色：橘色
貴人：獅子
小人：水瓶

天秤座

工作：關係得到緩和
感情：決定追求對方
財運：懂得如何省錢
幸運色：紅色
貴人：射手
小人：金牛

【土象星座】

魔羯座

工作：趕件進度完成
感情：愛情賞心悅目
財運：請教理專意見
幸運色：粉紅色
貴人：處女
小人：巨蟹

金牛座

工作：做事放寬心態
感情：浪漫幸福回憶
財運：朋友請客吃飯
幸運色：粉紅色
貴人：巨蟹
小人：雙子

處女座

工作：開啟黑馬模式
感情：歡樂歡聚時刻
財運：主動向外開發
幸運色：大紅色
貴人：天蠍
小人：射手

【水象星座】

巨蟹座

工作：事業版圖擴增
感情：奢侈享樂美好
財運：短線買賣獲利
幸運色：灰色
貴人：金牛
小人：牡羊

天蠍座

工作：積極參與培訓
感情：信任伴侶付出
財運：生活消費減少
幸運色：橙色
貴人：雙魚
小人：天秤

雙魚座

工作：放心獲得好運
感情：甜蜜奢華的愛
財運：財富控管得宜
幸運色：大紅色
貴人：水瓶
小人：魔羯

【火象星座】

牡羊座

工作：修正思考方向
感情：彼此溫馨相伴
財運：適時出場獲利
幸運色：灰色
貴人：雙子
小人：雙魚

獅子座

工作：得到公司福利
感情：溫馨浪漫相伴
財運：現金交易優惠
幸運色：亮紅色
貴人：魔羯
小人：處女

射手座

工作：踏實穩扎穩打
感情：得到家人祝福
財運：頭腦清晰投資
幸運色：紅色
貴人：牡羊
小人：獅子

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

騎士情侶等紅燈「揉乳30秒」畫面曝光！網笑：手法像麵包師傅

推薦閱讀

孫安佐「5人合夥」科技業新工作曝光！　認了少回家：我長大了　

孫安佐「5人合夥」科技業新工作曝光！　認了少回家：我長大了　

顧婕罹直腸癌陷低谷「舊愛主動聯繫」　復合10億前男友獲金援

顧婕罹直腸癌陷低谷「舊愛主動聯繫」　復合10億前男友獲金援

余天今開庭對戰女婿！爭取帶2外孫回家　余祥銓夫妻直播揭全家現況

余天今開庭對戰女婿！爭取帶2外孫回家　余祥銓夫妻直播揭全家現況

蔡桃貴突入院動手術「病床照曝光」！　蔡阿嘎心疼曝病況

蔡桃貴突入院動手術「病床照曝光」！　蔡阿嘎心疼曝病況

《爸爸》女星新家「大到能養孔雀」　開箱片挨批炫富：根本是宮殿

《爸爸》女星新家「大到能養孔雀」　開箱片挨批炫富：根本是宮殿

狄鶯孫鵬6年來不斷救孫安佐「驚人花費揭曉」！　許聖梅嘆：是保守估計

狄鶯孫鵬6年來不斷救孫安佐「驚人花費揭曉」！　許聖梅嘆：是保守估計

丹妮婊姐公開動漫風婚紗照！　驚吐：再也沒有戀愛腦

丹妮婊姐公開動漫風婚紗照！　驚吐：再也沒有戀愛腦

唐綺陽運勢／獅子「桃花旺到容易帶來困擾」！巨蟹告白成功機率高

唐綺陽運勢／獅子「桃花旺到容易帶來困擾」！巨蟹告白成功機率高

金智媛出發來台！比愛心親民滿分　機場「把包包舉胸前」原因敬業　

金智媛出發來台！比愛心親民滿分　機場「把包包舉胸前」原因敬業　

樂天MC挨轟懺悔「我不只不正還不會主持」 沐妍：想回去跳啦啦隊

樂天MC挨轟懺悔「我不只不正還不會主持」 沐妍：想回去跳啦啦隊

喜翔要「外甥」孫安佐乖一點！無奈嘆：倒楣的是父母

喜翔要「外甥」孫安佐乖一點！無奈嘆：倒楣的是父母

婁峻碩香港開唱收「海量內衣」！　遭焦凡凡爆料：帶回老家收藏

婁峻碩香港開唱收「海量內衣」！　遭焦凡凡爆料：帶回老家收藏

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

孫安佐「5人合夥」科技業新工作曝光！　認了少回家：我長大了　

顧婕罹直腸癌陷低谷「舊愛主動聯繫」　復合10億前男友獲金援

余天今開庭對戰女婿！爭取帶2外孫回家　余祥銓夫妻直播揭全家現況

蔡桃貴突入院動手術「病床照曝光」！　蔡阿嘎心疼曝病況

《爸爸》女星新家「大到能養孔雀」　開箱片挨批炫富：根本是宮殿

狄鶯孫鵬6年來不斷救孫安佐「驚人花費揭曉」！　許聖梅嘆：是保守估計

丹妮婊姐公開動漫風婚紗照！　驚吐：再也沒有戀愛腦

唐綺陽運勢／獅子「桃花旺到容易帶來困擾」！巨蟹告白成功機率高

金智媛出發來台！比愛心親民滿分　機場「把包包舉胸前」原因敬業　

樂天MC挨轟懺悔「我不只不正還不會主持」 沐妍：想回去跳啦啦隊

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

ETtoday每日星座運勢, 星座, 運勢, 小孟老師, 清水孟國際塔羅小孟老師

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 金智媛出發來台！比愛心親民滿分　機場「把包包舉胸前」原因敬業　
  2. 陳晨威領MVP「突拿麥幫樂天MC求情」！沐妍噴淚：抱歉讓大家擔心了
  3. 施文彬父親死於「神岡空難」　補位內幕網鼻酸：爸爸一定很愛媽媽
  4. 余天今開庭對戰女婿！爭取帶2外孫回家　余祥銓夫妻直播揭全家現況
  5. 小孟老師／6月24日星座運勢　財富時刻！雙子處女回收開發
  6. 孫安佐「5人合夥」科技業新工作曝光！　認了少回家：我長大了　
  7. 顧婕罹直腸癌陷低谷「舊愛主動聯繫」　復合10億前男友獲金援
  8. 唐綺陽運勢／獅子「桃花旺到容易帶來困擾」！巨蟹告白成功機率高
  9. 不斷更新／韓星活動6月售票看這裡！　穗珍首度來台開唱
  10. 《爸爸》女星新家「大到能養孔雀」　開箱片挨批炫富：根本是宮殿

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366