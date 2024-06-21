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瘦子二度力挺J.Sheon　竟被要求「做核心運動」崩潰：太累了　

記者蔡琛儀／台北報導

J.Sheon將在今年發行第三張專輯，其中新歌〈慣老闆〉與「嘻哈男神」瘦子聯手演唱，以及金曲製作總監剃刀蔣和米奇林MCKY，並邀請好友美麗本人及謝乾乾一同出演MV，全員出動力挺。

▲▼J.Sheon、瘦子〈慣老闆〉。（圖／索尼提供）

▲J.Sheon和瘦子二度合作。（圖／索尼提供）

〈慣老闆〉以資本主義的「慣老闆」及「奴員工」為出發點，延伸到感情中，以愛為資產的資本遊戲。J.Sheon透露，這首歌在七八年前就完成了，一直在等待天時地利人和，這也是J.Sheon繼〈R&B Girl〉後，二度跟瘦子合作，之所以再找瘦子，J.Sheon打趣說：「因為最怕Rapper唱情歌！」也表示，希望能呈現出一個反差感，「所以就找那個Rapper來唱了那個情歌，想不到吧，終於在6/20推出這首『最怕Rapper唱情歌』真誠又浪漫的震撼之作〈慣老闆〉。」

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MV由導演好友「體育老師」操刀，以類劇場形式打造，並邀請以話題劇集《愛愛內含光》展露頭角的演員詹子萱擔任「慣老闆本人」，J.Sheon與好友米奇、剃刀、謝乾乾、美麗本人則是扮演辦公室員工，大家都以帥氣西裝現身。

▲▼J.Sheon、瘦子〈慣老闆〉。（圖／索尼提供）

▲J.Sheon〈慣老闆〉找來瘦子、米奇、剃刀、謝乾乾、美麗本人等好友助陣。（圖／索尼提供）

瘦子也加入拍攝陣容，並在長達19小時的拍攝結束後，直呼：「太累了！原本以為只是來客串一下，結果竟然被要求做核心運動。」開玩笑說：「MV題材還是想簡單點，大家對對嘴就好了！」也直呼：「希望大家不要這麼有創意，創意實在是太...太豐富了，太滿了，我喜歡！」

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