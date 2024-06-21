EXO D.O.出發來台！攝影大哥突問「可以比愛心嗎」　他默默給福利

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣團體EXO成員D.O.（都敬秀）於近期展開亞洲巡迴見面會，22、23日週末兩天即將在天母體育館與粉絲共度美好夜晚，他21日下午提早從仁川機場出發來台，聽到攝影大哥詢問「可以比個愛心嗎」，他害羞又不好意思地比著小小的手指愛心，互動超可愛，融化大批粉絲。

▲▼D.O.於21日下午現身機場出發來台。（圖／翻攝自Newsen YouTube）



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D.O.見面會「BLOOM」於近期起跑，首爾站邀來金宇彬、李光洙兩位好友當嘉賓，他21日也從仁川機場出發，準備飛來台灣為活動提前預熱，他身穿白色休閒上衣、戴著黑色鴨舌帽，害羞揮揮手打招呼，並在聽到攝影大哥表示「可以比愛心嗎」，他默默地舉起右手比著手指愛心，親切舉動立刻逗笑對方。

▲D.O.默默比出愛心給福利。（圖／翻攝自Newsen YouTube）



此回來台舉辦見面會，是D.O.出道12年來首度在台灣舉辦的專場活動，為回報粉絲的熱情支持，主辦宣布加開一場，連續兩天將在天母體育館與共度快樂時光。

D.O.以團體EXO出道廣受粉絲喜愛，後來轉戰電影、戲劇圈也有亮眼表現，《與神同行》、《搖擺男孩》、《逃出寧靜海》都繳出好成績單，曾獲得青龍獎、百想藝術大賞等頒獎典禮的肯定。