ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

宋康昊啜泣致歉卞約漢：心疼玷汙你⋯　《逆貧》完結神演技超催淚

記者吳睿慈／綜合報導

熱血政治韓劇《逆貧大叔》19日迎接感動大結局，由坎城影帝宋康昊、卞約漢、李奎炯、秦基周、少女時代蒂芬妮 （Tiffany Young）領銜主演，一口氣釋出3集最後完結篇，而在最後一場告別戲裡，宋康昊再次獻出神級演技，讓網友直呼「看到爆哭」、「怎麼會這麼感人！」完結篇同時也於首爾舉辦戲院特別放映場見面會，演員到齊出席，影帝級的宋康昊親切比起臉頰愛心，全場一陣歡呼，他則開心回應「很高興看到大家這麼喜歡《逆貧大叔》」。

▲《逆貧大叔》已在19日完美收官。（圖／Disney+提供）

▲《逆貧大叔》已在19日完美收官。（圖／Disney+提供）

《逆貧大叔》開播以來口碑極佳，該作講述在風雨飄零的60年代，軍事政變、選舉舞弊，宋康昊懷抱著滿腔熱血，揭露南韓歷史不為人知的一面，完結篇讓戲劇達到前所未有的高潮，在經歷總統選舉的舞弊事件之後，人民走上街頭抗議，劇組運用先進特效，重現南韓史上的重大事件「四一九運動」，最終反派角色姜成民議員（李奎炯飾演）橫死街頭，讓一路照顧他至今的三食叔叔（宋康昊飾演）悲痛不已，但仍不放棄改變韓國政治的理想。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 宋康昊啜泣致歉卞約漢：心疼玷汙你⋯　《逆貧》完結神演技超催淚。（圖／Disney+提供）

▲▼宋康昊與卞約漢的告別戲很催淚。（圖／Disney+提供）

▲▼ 宋康昊啜泣致歉卞約漢：心疼玷汙你⋯　《逆貧》完結神演技超催淚。（圖／Disney+提供）

未料直至最三集，三食叔叔在重建韓國的道路上仍要面對重重困境，最後一集裡，他向金產（卞約漢飾演）告別，內斂而真摯的演技引爆討論潮，一向熱愛美食的他突然吐露：「我騙了你，我從沒有吃過披薩，到底好吃嗎？」他持續啜泣道歉「我把你這麼單純的人，拉入政壇，玷汙你，汙染你，我真的很心疼」，強大的演技能量讓卞約漢本人都直呼「當下真的被前輩感動」，完結篇超好哭。

▲▼ 宋康昊啜泣致歉卞約漢：心疼玷汙你⋯　《逆貧》完結神演技超催淚。（圖／Disney+提供）

▲反派李奎炯下場很慘。（圖／Disney+提供）

▲蒂芬妮在劇中有亮眼表現獲得肯定。（圖／Disney+提供）

▲蒂芬妮在劇中有亮眼表現獲得肯定。（圖／Disney+提供）

宋康昊首戰串流平台就開出佳績，該劇19日在首爾舉辦完結篇的特別放映見面會，宋康昊、卞約漢等全體演員共同出席，在劇中有精湛表現的「少女時代」成員蒂芬妮 （Tiffany Young）熱情邀請大家比臉頰愛心，與在場所有觀眾一起合照，現場畫面超可愛，蒂芬妮也發話感謝前輩宋康昊指導，會持續往演員這條路奮鬥下去。《逆貧大叔》全劇已在Disney+熱播中。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

深V妹甜笑就狂晃！超暈「25秒影片」　神人開門　網暴動：和平獎頒給妳

推薦閱讀

媽媽今告別式！阮經天眼眶泛淚、鼻頭通紅現身　忍悲送最後一程

媽媽今告別式！阮經天眼眶泛淚、鼻頭通紅現身　忍悲送最後一程

陳妍希遭爆離婚首發文！　公開現身開機儀式

陳妍希遭爆離婚首發文！　公開現身開機儀式

遭Keanna咬與謝和弦「錄音室啪啪」　陳芳語氣哭反擊...真相全說了！

遭Keanna咬與謝和弦「錄音室啪啪」　陳芳語氣哭反擊...真相全說了！

唐治平母亡18天不認屍挨轟不孝！前女友丁寧「相信他愛媽媽」幫求援

唐治平母亡18天不認屍挨轟不孝！前女友丁寧「相信他愛媽媽」幫求援

鈴木優香台南泡溫泉「遭3名阿伯緊盯」　 變臉翻白眼：色老頭滾開

鈴木優香台南泡溫泉「遭3名阿伯緊盯」　 變臉翻白眼：色老頭滾開

36歲女CEO「買精生雙胞胎」！　公開產子過程感動喊：願望全實現

36歲女CEO「買精生雙胞胎」！　公開產子過程感動喊：願望全實現

快訊／么兒依強盜罪起訴　羅時豐痛心：該負的責任必須去承擔

快訊／么兒依強盜罪起訴　羅時豐痛心：該負的責任必須去承擔

告別式場內「蝴蝶盤旋飛舞」　阮經天淚別：媽媽變成蝴蝶了

告別式場內「蝴蝶盤旋飛舞」　阮經天淚別：媽媽變成蝴蝶了

丟丟妹男友200坪髮廊突收攤！　爆財務糾紛「本人證實了」還原始末

丟丟妹男友200坪髮廊突收攤！　爆財務糾紛「本人證實了」還原始末

68歲高群搭捷運沒位子坐！　車廂內「施展1技能」超強

68歲高群搭捷運沒位子坐！　車廂內「施展1技能」超強

58歲楊繡惠閃嫁猛男　還被抱起轉圈圈太幸福了

58歲楊繡惠閃嫁猛男　還被抱起轉圈圈太幸福了

快訊／賀軍翔捲官司劇組開鍘！　合作陳意涵新劇「宣布換角」

快訊／賀軍翔捲官司劇組開鍘！　合作陳意涵新劇「宣布換角」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

媽媽今告別式！阮經天眼眶泛淚、鼻頭通紅現身　忍悲送最後一程

陳妍希遭爆離婚首發文！　公開現身開機儀式

遭Keanna咬與謝和弦「錄音室啪啪」　陳芳語氣哭反擊...真相全說了！

唐治平母亡18天不認屍挨轟不孝！前女友丁寧「相信他愛媽媽」幫求援

鈴木優香台南泡溫泉「遭3名阿伯緊盯」　 變臉翻白眼：色老頭滾開

36歲女CEO「買精生雙胞胎」！　公開產子過程感動喊：願望全實現

快訊／么兒依強盜罪起訴　羅時豐痛心：該負的責任必須去承擔

告別式場內「蝴蝶盤旋飛舞」　阮經天淚別：媽媽變成蝴蝶了

丟丟妹男友200坪髮廊突收攤！　爆財務糾紛「本人證實了」還原始末

68歲高群搭捷運沒位子坐！　車廂內「施展1技能」超強

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

宋康昊, 逆貧大叔, 卞約漢, 李奎炯, 秦基周, 少女時代蒂芬妮, Tiffany Young

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 孫安佐經紀人IG報平安！　125字發聲曝現況
  2. 台灣「電影界大咖」獻出演員處女秀！　狂NG超過10次：要被換角了
  3. 港三級片女神「56歲近照曝光」！　親揭不做醫美原因：老公會失去興趣
  4. 徐懷鈺PO超近自拍照！曝「素顏真面目」　46歲凍齡模樣驚呆網
  5. 56歲「最美三級片女星」零濾鏡曝真實臉蛋！　拒做醫美原因曝光
  6. 快訊／賀軍翔捲官司劇組開鍘！　合作陳意涵新劇「宣布換角」
  7. 瘦子二度力挺J.Sheon　竟被要求「做核心運動」崩潰：太累了　
  8. 蕭淑慎尪梁軒安「6聲明」駁騙財騙色！　無奈發聲：老婆都知道
  9. 資深咖追不到就性騷！噁放話「看妳照片打手槍」　蔡家蓁痛揭惡行
  10. 小炳當20年單親爸控「前妻拋家棄子」！　長文揭真相淚求：放過我

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366