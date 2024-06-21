宋康昊啜泣致歉卞約漢：心疼玷汙你⋯　《逆貧》完結神演技超催淚

記者吳睿慈／綜合報導

熱血政治韓劇《逆貧大叔》19日迎接感動大結局，由坎城影帝宋康昊、卞約漢、李奎炯、秦基周、少女時代蒂芬妮 （Tiffany Young）領銜主演，一口氣釋出3集最後完結篇，而在最後一場告別戲裡，宋康昊再次獻出神級演技，讓網友直呼「看到爆哭」、「怎麼會這麼感人！」完結篇同時也於首爾舉辦戲院特別放映場見面會，演員到齊出席，影帝級的宋康昊親切比起臉頰愛心，全場一陣歡呼，他則開心回應「很高興看到大家這麼喜歡《逆貧大叔》」。

▲《逆貧大叔》已在19日完美收官。（圖／Disney+提供）



《逆貧大叔》開播以來口碑極佳，該作講述在風雨飄零的60年代，軍事政變、選舉舞弊，宋康昊懷抱著滿腔熱血，揭露南韓歷史不為人知的一面，完結篇讓戲劇達到前所未有的高潮，在經歷總統選舉的舞弊事件之後，人民走上街頭抗議，劇組運用先進特效，重現南韓史上的重大事件「四一九運動」，最終反派角色姜成民議員（李奎炯飾演）橫死街頭，讓一路照顧他至今的三食叔叔（宋康昊飾演）悲痛不已，但仍不放棄改變韓國政治的理想。

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▲▼宋康昊與卞約漢的告別戲很催淚。（圖／Disney+提供）



未料直至最三集，三食叔叔在重建韓國的道路上仍要面對重重困境，最後一集裡，他向金產（卞約漢飾演）告別，內斂而真摯的演技引爆討論潮，一向熱愛美食的他突然吐露：「我騙了你，我從沒有吃過披薩，到底好吃嗎？」他持續啜泣道歉「我把你這麼單純的人，拉入政壇，玷汙你，汙染你，我真的很心疼」，強大的演技能量讓卞約漢本人都直呼「當下真的被前輩感動」，完結篇超好哭。

▲反派李奎炯下場很慘。（圖／Disney+提供）



▲蒂芬妮在劇中有亮眼表現獲得肯定。（圖／Disney+提供）



宋康昊首戰串流平台就開出佳績，該劇19日在首爾舉辦完結篇的特別放映見面會，宋康昊、卞約漢等全體演員共同出席，在劇中有精湛表現的「少女時代」成員蒂芬妮 （Tiffany Young）熱情邀請大家比臉頰愛心，與在場所有觀眾一起合照，現場畫面超可愛，蒂芬妮也發話感謝前輩宋康昊指導，會持續往演員這條路奮鬥下去。《逆貧大叔》全劇已在Disney+熱播中。