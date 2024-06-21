鈴木優香台南泡溫泉「遭3名阿伯緊盯」　 變臉翻白眼：色老頭滾開

記者劉宜庭／綜合報導

23歲日本女星鈴木優香是團體「AKB48」前成員，前陣子來台旅遊，期間曾到台南泡溫泉，過程中過遇到沖澡時被大叔緊盯的尷尬狀況，讓她忍不住翻白眼：「色老頭滾開！」

▲鈴木優香前陣子現身台南泡溫泉。（圖／翻攝自YouTube／鈴木優香）

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▲鈴木優香特地換上白色泳衣體驗泥漿溫泉。（圖／翻攝自YouTube／鈴木優香）



影片中，鈴木優香現身台南關子嶺，體驗泥漿溫泉，她開心表示：「聽說這裡是世界三大泥漿溫泉之一，很有名，就算是平日早上，客人還是很多，感覺很受歡迎。」為此，她特地換上白色的泳裝，原因是想更加凸顯泥漿的顏色。

然而，鈴木優香一開始泡湯時，就尷尬發現四周有名3名阿伯站在一旁：「旁邊的老爺爺一直盯著我看…。」她淡定繼續進行介紹。然而，當她前往淋浴區沖洗身上的泥巴時，又遇到相同狀況：「沖澡的過程旁邊的大叔一直盯著我看。」

▲鈴木優香淋浴過程被阿伯盯著看。（圖／翻攝自YouTube／鈴木優香）



鈴木優香還原當時狀況：「從溫泉起來後，有可以沖洗的地方，像這樣（把袖子）拉下來沖洗的時候，大叔都盯著我不放！！」講到這裡，她忍不住翻了個白眼：「色老頭滾開！」

▲鈴木優香氣喊「色老頭滾開」。（圖／翻攝自YouTube／鈴木優香）

不過，鈴木優香也提到，當地店員十分親切，「拿著攝影機四處拍攝的時候，店員還主動過來問『有沒有需要幫忙的地方，可以告訴我們』，店員大姊真的是人很好，想跟她交朋友。」她也透露，為了不讓店家不高興，拍攝前都會事先徵詢店家同意，「他們也回答沒問題。」

▲鈴木優香大讚店員親切。（圖／翻攝自YouTube／鈴木優香）

鈴木優香說：「在國外拍攝影片的時候好像總是這樣，通常不太會拒絕我們拍攝，哪裡都是，『歡迎來拍攝、幫我們宣傳』這種感覺，所以對YouTuber而言，很方便進行工作。」