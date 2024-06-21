68歲高群搭捷運沒位子坐！　車廂內「施展1技能」超強

▲有讀者在捷運上巧遇資深藝人高群。（圖／讀者提供／翻攝高群臉書）

圖文／鏡週刊

68歲資深藝人高群，當年主持《天天開心》節目紅遍大街小巷，近年因保健食品廣告，建立勇健形象。日前有讀者在台北捷運上偶遇高群，當時正值通勤時間，車廂並無任何空位，高群不以為意，手插口袋、一派輕鬆站著，心態跟狀態都十分年輕。

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▲高群手插口袋，在行駛的捷運上展現超強平衡感。（圖／讀者提供）

讀者表示，高群一走進車廂，選擇站在車門前的立柱，沒有想坐下，只見他雙手插在口袋、輕鬆靠著平衡感站著，連扶手都不用碰一下，且站得非常穩。先前曾有網友討論「聽說台北人搭捷運都不拉扶手？」68歲的高群能練得此技能，可說是老當益壯，且應該是北捷常客。

高群今年接受媒體訪問時，透露自己健康狀況非常好，他每三個月做一次健檢，身體狀況連醫生都訝異，「到現在都沒有三高，醫生都嚇到，這年紀找不到第二人」。

提到養身之道，高群說自己生活快樂，平時含飴弄孫、也有一起聊天泡茶的朋友，保持運動、飲食均衡，「心態也相當重要，把自己當作是28歲」。



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