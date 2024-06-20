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雷／徐仁國、安宰賢BL故事結局公開！　網全崩潰：給我善宰的手錶

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓演員徐仁國、安宰賢在2012年出演K.will的MV，因為反轉的BL（Boys Love）結局，引發熱烈討論。兩人時隔12年，再度出演K.will的新歌MV〈沒有適合我的離別歌曲〉，沒想到影片20日公開後，竟讓網友崩潰大呼「不能接受」。

▲▼徐仁國、安宰賢BL故事結局公開。（圖／翻攝自Instagram／seo_cccc、aagbanjh）

▲徐仁國、安宰賢時隔12年再度一起演出K.will的MV。（圖／翻攝自Instagram／seo_cccc、aagbanjh）

在〈沒有適合我的離別歌曲〉MV開頭，徐仁國和安宰賢在一場葬禮上重逢，徐仁國原本想逃避暗戀多年的安宰賢，但最終在對方的要求下，還是給出電話號碼，重新開始聯絡。

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▲▼徐仁國、安宰賢BL故事結局公開。（圖／翻攝自YouTube／STARSHIP）

▲安宰賢、徐仁國在葬禮上重逢。（圖／翻攝自YouTube／STARSHIP）

到了MV的後半段，徐仁國在發現自己仍對安宰賢有超越友誼的心思後，艱難地開口：「我有對你無法說出口的話。」接著，他又說：「我可以抱你一次嗎？」並在緊緊抱住安宰賢後轉身離去。

▲▼徐仁國、安宰賢BL故事結局公開。（圖／翻攝自YouTube／STARSHIP）

▲▼安宰賢餵徐仁國吃東西。（圖／翻攝自YouTube／STARSHIP）

▲▼徐仁國、安宰賢BL故事結局公開。（圖／翻攝自YouTube／STARSHIP）

▲▼徐仁國、安宰賢BL故事結局公開。（圖／翻攝自YouTube／STARSHIP）

▲▼徐仁國、安宰賢BL故事結局公開。（圖／翻攝自YouTube／STARSHIP）

▲▼徐仁國抱安宰賢。（圖／翻攝自YouTube／STARSHIP）

▲▼徐仁國、安宰賢BL故事結局公開。（圖／翻攝自YouTube／STARSHIP）

就在故事進入最高潮時，畫面突然又回到一開始安宰賢站在靈堂前，原來他參加的是徐仁國的葬禮，而兩人的重逢全是他的想像。突如其來的Bad Ending讓網友都崩潰表示「我不會接受的，給我重拍」、「是叫你讓我們看world gay，誰要看world gay的葬禮啊」，還有人留言說：「等等，快把善宰的手錶拿來！」

▲▼徐仁國、安宰賢BL故事結局公開。（圖／翻攝自YouTube／STARSHIP）

▲▼安宰賢參加的其實是徐仁國的葬禮。（圖／翻攝自YouTube／STARSHIP）

▲▼徐仁國、安宰賢BL故事結局公開。（圖／翻攝自YouTube／STARSHIP）

值得一提的是，其實MV的一開始，就已經暗示了結局。在開頭中，徐仁國低頭看了一下自己的手錶，而那時的手錶是破碎的，暗示著他的時間已經「停止」，最終安宰賢手上戴著徐仁國的手錶，只留未亡人的時間還在前進。另外，徐仁國在躲安宰賢時，也有象徵「靈魂」的蝴蝶飛過。

而另一個亮點，則是安宰賢幻想徐仁國來探班時，他舉起了左手，展示自己的無名指已經沒了婚戒，代表著他已經離婚。加上後來安宰賢在沙發上睜眼、若有所思，似乎也暗示著他在對方死後，才明白自己的心意。

▲▼徐仁國、安宰賢BL故事結局公開。（圖／翻攝自YouTube／STARSHIP）

▲安宰賢亮出無名指。（圖／翻攝自YouTube／STARSHIP）

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Kwill, 徐仁國, 安宰賢

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