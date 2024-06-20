林美秀大病初癒「像做第二次月子」　住院照樣心繫MV進度

▲林美秀挑戰高難度的台灣演歌《騙我騙到死》。（圖／繁星浩月提供）



記者翁子涵／台北報導

林美秀首次跨足歌壇，挑戰高難度的台灣演歌《騙我騙到死》，她透露自己在錄音時靠著獨門必殺技「微笑」唱法去傳達出製作人謝銘祐所要呈現的感覺，「老師稱讚我在錄音時都是臉帶微笑地在唱這首歌，那是我對這首歌的理解，即使知道這份愛如此難以再會，卻還是能在某個時刻告訴自己曾經擁有過，然後用笑看人生去看待一切，無關悲傷憤怒，沒有痛恨、輕輕放下，才是解脫，也才能快樂。」

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▲▼林美秀邀請張睿家、劉奕兒助陣MV。（圖／繁星浩月提供）



在與導演老公張熙明的討論下，MV也決定邀來演技派男神女神張睿家、劉奕兒來共譜一段曾經深愛卻沒有結果的悲戀情事，兩人都曾和林美秀在戲劇上有合作過，藉著這次拍MV，讓原本就彼此認識的三人再度「重逢」，林美秀還在兩人拍完MV後特別請客吃飯答謝，更不忘力薦：「睿家跟奕兒都是非常好的演員，希望大家多多支持外，也希望有看到這支MV的導演或是圈內人，能多多找他們拍戲，他們真的很棒！」

值得一提的是，在拍MV時由於林美秀人正在住院，心繫拍攝的她還特別用「電話搖控」來掌握進度，更為張睿家、劉亦兒傳達感謝及打氣加油之意，提及自己大病初癒就得跑宣傳，林美秀開心笑說：「當唱片新人非常開心！其實比拍戲輕鬆，而且宣傳過程每個人都對我很好，不管是工作人員或是媒體，遇到我都NICE，而且都照顧我到無微不至，一直餵食我，讓我感覺做了第二次『月子』，都發胖啦！考慮宣傳期後要來吃健康餐減肥了！」

