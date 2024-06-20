ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

陳妍希爆婚變昔「高調放閃片段」被挖！　甜喊：喜歡老公依賴我

記者王靖淳／綜合報導

女星陳妍希和陳曉結婚8年育有1子，不過最近卻被大陸狗仔爆料婚姻破裂，男方更遭指願意淨身出戶也要離婚，已經有長達半年時間沒同框的2人，感情動向備受各界關注，如今爆出婚變傳聞，陳妍希過往在節目上放閃老公的片段也遭網友挖出。

▲陳妍希（圖／翻攝自微博／帳號名稱）

▲陳妍希、陳曉最近爆出婚變。（圖／翻攝自微博／V頭條那些事）

陳妍希過去曾在上大陸綜藝節目時與主持人分享，自認自己是個個性很獨立的人，不過陳曉就是屬於比較依賴她的人。陳妍希透露，老公平時要點外賣時，都要拿她的手機點餐。為此，陳妍希大方坦承，自己相當享受被對方依賴：「我恰巧地非常喜歡他這種依賴我的感覺。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳妍希（圖／翻攝自微博／帳號名稱）

▲陳妍希曾在節目中透露陳曉依賴她。（圖／翻攝自微博／八掌櫃）

事實上，大陸狗仔「推理君江小宴」昨（19）日開直播爆料，男星陳曉一心想和陳妍希離婚，甚至換了手機號碼還離家出走，讓陳妍希得透過第三人才能與他聯繫。此外，夫妻倆最後一次公開同框是在去年女方的生日派對上，當時一家三口開心慶生，如今網友們再去看當時的合照後發現，陳曉全程都把目光放在兒子身上，與老婆似乎沒有太多的互動。

▲陳妍希。（圖／翻攝自微博／陳妍希）

▲陳妍希與陳曉最後一次公開同框是在去年的生日派對。（圖／翻攝自微博／陳妍希michelle）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

推薦閱讀

54歲媽媽是AV女優！15歲兒求「不要太有名啦」翔田千里曝孩子反應

54歲媽媽是AV女優！15歲兒求「不要太有名啦」翔田千里曝孩子反應

快訊／唐治平經紀人3聲明求助！　領唐媽遺體卡關…親友無計可施

快訊／唐治平經紀人3聲明求助！　領唐媽遺體卡關…親友無計可施

陳妍希遭爆婚變受折磨！曾親回「陳曉眼睛沒光了」網氣男方不維護

陳妍希遭爆婚變受折磨！曾親回「陳曉眼睛沒光了」網氣男方不維護

陳妍希被離婚！狗仔爆「陳曉斷聯離家換手機」只能靠第三人溝通

陳妍希被離婚！狗仔爆「陳曉斷聯離家換手機」只能靠第三人溝通

劉品言「難得關濾鏡」不P圖了！泳衣包不住半球 真實身材現形

劉品言「難得關濾鏡」不P圖了！泳衣包不住半球 真實身材現形

許維恩真的剪了「極短髪型」耳下全光！羞PO近況照：我又失心瘋

許維恩真的剪了「極短髪型」耳下全光！羞PO近況照：我又失心瘋

歐陽娣娣現身機場「突雙膝下跪」　慘跌畫面流出自嘲：拜了個早年

歐陽娣娣現身機場「突雙膝下跪」　慘跌畫面流出自嘲：拜了個早年

蔡阿嘎妻罕嚴肅「希望大家愛惜信用」！被放鳥17次：全貼出可寫1本書

蔡阿嘎妻罕嚴肅「希望大家愛惜信用」！被放鳥17次：全貼出可寫1本書

快訊／朱軒洋「神隱兩個月」現身　對Cindy、吳卓源道歉：都是我的錯

快訊／朱軒洋「神隱兩個月」現身　對Cindy、吳卓源道歉：都是我的錯

爆「陳曉一心想離婚」衝熱搜！陳妍希昔「為愛犧牲挺尪」片段被挖

爆「陳曉一心想離婚」衝熱搜！陳妍希昔「為愛犧牲挺尪」片段被挖

孫安佐被逮「狄鶯首發文」！引用老子名言：夠強還怕人家不知道嗎

孫安佐被逮「狄鶯首發文」！引用老子名言：夠強還怕人家不知道嗎

23歲懷王思聰的種！黃一鳴想打掉「媽媽鼓勵生下來」挺女兒繼承財產

23歲懷王思聰的種！黃一鳴想打掉「媽媽鼓勵生下來」挺女兒繼承財產

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

54歲媽媽是AV女優！15歲兒求「不要太有名啦」翔田千里曝孩子反應

快訊／唐治平經紀人3聲明求助！　領唐媽遺體卡關…親友無計可施

陳妍希遭爆婚變受折磨！曾親回「陳曉眼睛沒光了」網氣男方不維護

陳妍希被離婚！狗仔爆「陳曉斷聯離家換手機」只能靠第三人溝通

劉品言「難得關濾鏡」不P圖了！泳衣包不住半球 真實身材現形

許維恩真的剪了「極短髪型」耳下全光！羞PO近況照：我又失心瘋

歐陽娣娣現身機場「突雙膝下跪」　慘跌畫面流出自嘲：拜了個早年

蔡阿嘎妻罕嚴肅「希望大家愛惜信用」！被放鳥17次：全貼出可寫1本書

快訊／朱軒洋「神隱兩個月」現身　對Cindy、吳卓源道歉：都是我的錯

爆「陳曉一心想離婚」衝熱搜！陳妍希昔「為愛犧牲挺尪」片段被挖

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

陳妍希, 陳曉, 離婚, 婚變

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 影／Marz23首曬「兒子正面照」！憶安迪寫歌逼哭萬人　Lulu：太感人
  2. 陳妍希爆婚變昔「高調放閃片段」被挖！　甜喊：喜歡老公依賴我
  3. 梁湘華被五花大綁越痛越快樂 　吳慷仁爽終於有人這樣拍
  4. 陳妍希曾爆「陳曉結婚前後區別大」　婚後沒收過生日禮物…片段掀議
  5. 放棄當百萬年薪工程師　玖壹壹師妹認「已當媽」：未來目標越來越多
  6. 黃鐙輝虧萁媽愛花錢「一年出國5次」！　秉持3心態轉念：我也是甘願
  7. 潘君侖上空脫了！　體脂10「超狂粗肌」全看光
  8. 館長嗆胡瓜是什麼東西　自爆曾碰過十大槍擊要犯
  9. 9年前帶陳妍希「墓園祭祖熱吻」遭批！　陳曉昔護愛：我奶奶想看
  10. 專訪／權恩妃來台牢記2中文單字　受封潑水女神羞認：有去找影片看

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366