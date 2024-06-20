陳妍希爆婚變昔「高調放閃片段」被挖！　甜喊：喜歡老公依賴我

記者王靖淳／綜合報導

女星陳妍希和陳曉結婚8年育有1子，不過最近卻被大陸狗仔爆料婚姻破裂，男方更遭指願意淨身出戶也要離婚，已經有長達半年時間沒同框的2人，感情動向備受各界關注，如今爆出婚變傳聞，陳妍希過往在節目上放閃老公的片段也遭網友挖出。

▲陳妍希、陳曉最近爆出婚變。（圖／翻攝自微博／V頭條那些事）



陳妍希過去曾在上大陸綜藝節目時與主持人分享，自認自己是個個性很獨立的人，不過陳曉就是屬於比較依賴她的人。陳妍希透露，老公平時要點外賣時，都要拿她的手機點餐。為此，陳妍希大方坦承，自己相當享受被對方依賴：「我恰巧地非常喜歡他這種依賴我的感覺。」

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▲陳妍希曾在節目中透露陳曉依賴她。（圖／翻攝自微博／八掌櫃）

事實上，大陸狗仔「推理君江小宴」昨（19）日開直播爆料，男星陳曉一心想和陳妍希離婚，甚至換了手機號碼還離家出走，讓陳妍希得透過第三人才能與他聯繫。此外，夫妻倆最後一次公開同框是在去年女方的生日派對上，當時一家三口開心慶生，如今網友們再去看當時的合照後發現，陳曉全程都把目光放在兒子身上，與老婆似乎沒有太多的互動。

▲陳妍希與陳曉最後一次公開同框是在去年的生日派對。（圖／翻攝自微博／陳妍希michelle）