「隱乳女神」海邊解放超巨車頭燈！阿樂比基尼包不住胸 形狀被看光

記者潘慧中／綜合報導

電競實況主阿樂（林妤臻）起初因好身材受到矚目，有「隱乳女神」的封號，參加完《全明星運動會》人氣更上層樓，不時會和粉絲分享生活點滴。她近日便在社群網站上傳一系列濕身照，吸引不少網友按讚。

▲阿樂海邊解放比基尼。（圖／翻攝自Instagram／alephant_0427）



照片中，可以看到阿樂站在海邊的礁石前，身穿印有粉色調格紋圖案的比基尼，相當映襯她的白皙肌膚之外，也完美襯托出超有料北半球，深邃事業線在鏡頭前一覽無遺。

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▲▼阿樂辣露豐滿北半球。（圖／翻攝自Instagram／alephant_0427）



阿樂下半身搭配同色系三角泳褲，纖細腰身、穠纖合度的雙腿線條全被看光光，整體造型給人一種自然美感，舉手投足都展現出十足女人味。

▲▼阿樂體態勻稱。（圖／翻攝自Instagram／alephant_0427）



事實上，阿樂擁有70C、24、34的好身材，她曾向《ETtoday新聞雲》表示，其實自己只是個小不點，身高僅153公分，為了上鏡好看還一度甩掉6公斤贅肉，「做了所有改變都是為了自己，變瘦是為了不愧對於自己的職業」，讓外界窺見她敬業的一面。