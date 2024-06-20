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520才高調放閃鄉民女神！　熊仔露面罕見「大方認愛了」

▲▼熊仔大方認愛李優。（圖／讀者提供）

▲熊仔大方認愛李優。（圖／讀者提供）

記者翁子涵／台北報導

饒舌歌手熊仔日前520罕見放閃，曬出多年緋聞女友李優在房內的居家照片，他過去對於戀情都低調避談，這次高調曬愛舉動，相當於官宣兩人關係，對此，熊仔今（20日）出席代言活動，被問及是否正式認愛？他笑說：「看大家怎麼詮釋，如果大家對這些有興趣的話，有寫在接下來的作品裡面。」隨即被工作人員擋駕，不過工作忙碌的他，提到有無時間陪女友？他也罕見態度大方表示：「ok啦，還是有。」公開認了戀情。

熊仔近來也二度入圍金曲獎單曲製作人獎，他開心表示：「有被看到除了演唱跟寫詞以外的面向的努力，覺得很欣慰，這次跟RG合作，我很替他開心，他本來就應該被大家看到，他是天才型的音樂人。」面對陳奕迅、黃韻玲等強勁的入圍對手，熊仔則平常心表示：「大家風格都很強烈，當過評審就覺得（得獎）是緣分跟品味共識，其他入圍者都是非常厲害的藝術家。」也透露屆時會把一票好友一起帶去走紅毯，更直呼RGRY就是他的幸運物。

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他表示目前埋首於創作新的音樂計劃，「也有找一些厲害的合作，希望今年可以完成。」由於他和RGRY住得很遠，這次熊仔直接把對方抓來家裡同居做音樂，「就住在一起，一直用音樂，沒日沒夜的創作，但五天是極限，必須要回家休息。」被問及如此忙碌有無時間和女友約會？熊仔笑說：「ok啦，還是有。」等同大方認了和李優的戀情。

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