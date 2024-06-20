54歲媽媽是AV女優！15歲兒求「不要太有名啦」翔田千里曝孩子反應

記者陳芊秀／綜合報導

54歲日本熟女派AV女優翔田千里活躍業界將近20年，近日接受專訪談現況。她35歲出道，當時已經離婚並育有一子，從孩子小時候就告知自己的工作是拍AV，也透露孩子的反應令人驚訝。

▲54歲翔田千里是媽媽AV女優，從兒子小時候就告知自己拍AV。（圖／翻攝自X）

翔田千里2000年與丈夫離婚，在兒子小學一年級時出道拍AV。她一直告訴孩子自己在做AV女優，也會給孩子看自己作品的打樣、寫真雜誌，她不清楚孩子具體理解多少，但是兒子小學四年級就已經有手機，想自己查詢也可以。她回憶，兒子15歲時曾告訴她「請妳不要太有名啦……。」當時超商雜誌書區很常放熟女類的成人雜誌，她也多次擔任成人雜誌的封面女郎，兒子因此很討厭靠近超商的書架區。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲翔田千里時常登上情色雜誌封面，因此兒子進超商討厭靠近書籍雜誌區。（圖／翻攝自X）

儘管受到影響，翔田千里透露，兒子那時候告訴她「謝謝你養育我，妳又是爸爸又是媽媽」，母子倆現在還會一起去看演唱會，感情還是很好。

外界對拍AV的偏見仍存在，翔田千里談起雙親反應時說：「當我告訴媽媽『我辭去公司的工作，原本要當看護，但最後開始拍AV』時，媽媽可能哭了……但我已經是個成年人了，無論其他人如何看待這份工作，我都無所謂。」她強調周圍不全然是負面反應，前夫與以前公司的女同事也稱讚很帥氣。

入行20年，翔田千里最近對裸體感到憂鬱，萌生「對不起」的心情，坦言無法直視自己的老化，體力也下降了，以前一進片場就全力以赴，『隨時可以上場！』但現在我會說『讓我躺一分鐘（笑）』。需要躺下來補充水分和血液。因為身體的問題，有些動作也被禁止了。她表示脖子與腰都有椎間盤突出，無法運動，但是會做瑜珈、皮拉提斯以及按摩。

▲翔田千里最近對裸體感到有些憂鬱，因為無法面對自己的老化。（圖／翻攝自X）