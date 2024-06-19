孫安佐被逮「經紀人首發聲」！　曬黑底文20字吐現況

記者王靖淳／綜合報導

星二代孫安佐與經紀人日前在北市信義區亮出火槍，引發各界討論及關注，今（19）日北市警方到他住處查扣火藥、刀械，使他當場被帶回偵訊。為此，孫安佐的經紀人稍早也透過IG限動發聲，透露自己的手機目前被查扣。

▲孫安佐日前到信義區亮槍。（圖／讀者提供、翻攝自Instagram／sun_gojo99）

透過孫安佐的經紀人IG限動內容可見到，他PO出一張黑底白字圖發聲：「注意！我和孫安佐被開搜索票，我的手機被扣走了。」事實上，孫安佐在16日凌晨身穿白襯衫、戴著墨鏡與經紀人現身信義區附近，身上還揹著瓦斯火槍，一舉一動吸引大批民眾圍觀。為此，經紀人事後也證實，孫安佐身上揹的瓦斯火槍，是最近新研發的。

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▲孫安佐經紀人發限動。（圖／翻攝自Instagram／jasper1108.2020）

此外，孫安佐今（19）日遭警帶回偵訊後，媽媽狄鶯也在臉書引用《你若是獅子，何須炫耀》的文章，寫下「如果你夠強，想藏都藏不住，還怕人家不知道嗎？」同時也引用老子的名言 「兵強則滅，木強則折」，表示任何時候都不要炫耀，保持低調。貼文曝光後，讓不少人認為應該是在針對兒子被逮的事情做回應。