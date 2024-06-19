張信哲杜拜開唱萬人朝聖　成華人第一「外媒搶報導」

記者蔡琛儀／台北報導

張信哲日前在杜拜的Coca Cola Arena開唱，成為了華語歌壇在杜拜開唱的第一人，更吸引了超過一萬名觀眾，並獲得了國際媒體的高度評價。

▲張信哲杜拜開唱吸引眾多外媒報導。（圖／潮水音樂提供）

包括FOX（福斯新聞網）「Fox 40」、美國NCN（News Channel Nebraska）、澳大利亞「Kalkine Media」、加拿大「CEO.CA」、北美權威金融刊物「BUSINESS INSURANCE」、美國「Investor Observor」、多倫多「The Global And Mail」（環球郵報）和「Yahoo Finance」（雅虎財經）等都跟進報導他這次的杜拜演唱會。

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張信哲每到一個新的城市，都會親自體驗當地的風土人情，並快速拍攝文旅影片在演唱會中播放，在杜拜的演唱會後，張信哲馬不停蹄地前往青海舉辦西寧站，並在本週六（22日）轉戰內蒙舉辦呼和浩特站，下週則要前進北京鳥巢。

▲張信哲。（圖／潮水音樂提供）

此外，張信哲還在「2024影視音樂盛典大賞」上，以當年為動畫《寶蓮燈》演唱的主題曲《愛就一個字》，拿下時代難忘電影金曲獎，發表獲獎感言時，張信哲表示：「《愛就一個字》是自己第一次參與動畫音樂製作，為動畫電影發聲，對於自己也是打開了新的領域。自己不僅可以用情歌撫慰人心，還可以通過電影音樂，把感動傳遞給大家。