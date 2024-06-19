謝霆鋒吊七層樓高翻摔　嚇壞女星衛詩雅尖聲大叫

記者葉文正／台北報導



香港警罪動作片《海關戰線》由《拆彈專家》系列導演邱禮濤執導，歌神張學友暌違八年重返大銀幕，與人氣男神謝霆鋒合作，再加上金馬影后林嘉欣、香港金像獎影后劉雅瑟及金馬影帝吳鎮宇等超強卡司共同演出。

▲《海關戰線》工作照-謝霆鋒拍攝驚險動作。（圖／華映娛樂提供）

《海關戰線》台灣將於7月5日上映。謝霆鋒首次擔任電影的動作指導，設計多場驚險萬的動作場面，力求做到創新又精彩好看的畫面，一場貨櫃被吊到七層樓高，他必需往下摔出的畫面，他二話不說親身上陣，而跟著他上貨櫃的跟拍攝影師倒是一身冷汗，深怕一個不小心，連人帶機器砸到謝霆鋒，但他淡定說：「我用最大的努力做出最快捷的身手。」

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▲謝霆鋒被吊上九層樓高。（圖／華映娛樂提供）



《海關戰線》公佈正式預告，可以見到謝霆鋒一手打造的驚人動作場面，他在《海關戰線》首次擔任電影的動作執導，為電影一開場為設計了一場扣人心弦的大場面，不法份子為了強取被扣押的軍火，和海關人員展開槍戰。

▲《海關戰線》工作照-謝霆鋒拍攝驚險動作。（圖／華映娛樂提供）

所謂初生之犢不畏虎，他跟劇組說明這場戲的概念，因為危險性不低，便被罵了很久，他笑說：「大家問我怎麼會想做這樣東西，你真的要自己來做嗎？」他表示當天所有重量都是以噸來計算，不但有大型的貨櫃，下方還要加掛一台吉普車，更要被重型吊臂拉到七層樓高，謝霆鋒要在貨櫃上翻滾逃生，他說：「如果有人撞到這些東西，都是會骨折、會斷、會出人命。」可見這個動作場面的危險程度極高。



拍攝當日的第一個鏡頭，便是謝霆鋒吊鋼絲跳爬到被高高吊起的貨櫃上，只要有一點不滿意，他便會再重新拍攝，他透露雖然身上藏有防護墊，「但偏偏都是撞到沒有防護的地方啊！」而這場槍戰還有一個危險元素，拍攝當天竟下起雨了，讓鐵皮貨櫃變得很濕滑，而謝霆鋒要完成一個非常困難的動作，就是要從在高空中被吊成傾斜超過45度的貨櫃上，翻一個筋斗再跌出貨櫃，危險系數極高。

拍攝時眾人連大氣都不敢多呼一口，屏息以待，但謝霆鋒展現靈活身手，從高空一路翻下來，順利完成拍攝，一共拍了三次便讓導演邱禮濤滿意喊OK，謝霆鋒笑說：「我盡自己最大的努力做出最快捷的身手，但要跟我一起上去的攝影師更緊張，他要拍我的臉，必需跟著我一起向下滑，還要好好抓住機器，不然攝影機就會直接砸在我的臉上了。」



謝霆鋒表示這個看似危險的畫面對他而言並不算困難，「我覺得難度還OK，只是摔出去時，鋼絲有個回力，我要用手肘去頂住貨櫃。」這一撞旁人看了覺得驚險，謝霆鋒卻非常淡定的笑說：「這根本不算是撞到吧！只是碰了一下。」他表示靠著多年的動作拍攝經驗，都可以及時保護好自己。但同場一起拍攝的女星衛詩雅就無法保持冷靜，她看著謝霆鋒在貨櫃上一路往下滑，忍不住大喊「小心啊！」反而謝霆鋒還安慰她說：「這有什麼好擔心的啊！」她完全不能接受的說：「真的很危險，嚇死我了。」



《海關戰線》故事講述香港海關在一次例行海上巡邏中，查獲一艘藏有大批殺傷力武器的貨船，調查過程中遭遇一群海外勢力轟炸搶奪。為追查走私真相，張允南（張學友 飾）派出下屬周正禮（謝霆鋒 飾）與國際刑警一同遠赴海外，輾轉龐大而複雜的軍火黑市，頂著漫天炮火追查線索的周正禮剛有眉目，噩耗卻突然從香港傳來，原來軍火失竊另有內情。