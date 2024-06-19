梧桐妹19歲生日穿超辣！　賈靜雯曬嫩照告白：有點捨不得

記者王靖淳／綜合報導

女星賈靜雯平時會透過社群紀錄日常，同時也不吝嗇分享親子互動，今（19）日是大女兒梧桐妹（Angel）的19歲生日，她也曬出女兒小時候及近期的照片，有感而發地寫下：「看著妳從小女孩變到小女人⋯媽媽有點捨不得。」

▲賈靜雯發文祝梧桐妹生日快樂。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）

透過賈靜雯的貼文可見到，她除了分享3張梧桐妹的照片之外，也秀出母女在泳池裡親嘴的合照。回憶起梧桐妹小時候那段快樂、單純又善良的時光，賈靜雯不捨表示，女兒因太過貼心的個性而承受過不少委屈，同時也坦言，作為藝人的小孩不容易，雖然幸福但也伴隨著壓力，所以她常告訴梧桐妹：「要活出喜愛自己的樣子。」

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▲賈靜雯分享梧桐妹的嫩照。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）



賈靜雯鼓勵梧桐妹要好好努力去闖蕩世界，並用樂觀勇敢的態度面對每次的挑戰，同時也表示，家人會是最大的支柱，而自己也會是她最強的後盾。最後，賈靜雯以「愛妳寶貝」向梧桐妹告白，表達自己對女兒的愛及支持。貼文曝光後，除了吸引不少人朝聖按讚，同時也讓許多網友紛紛寫下「生日快樂」、「平安健康」的祝福留言。

▲梧桐妹平時會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）

此外，梧桐妹也在IG分享慶生扮相，照片中她身穿一件無袖上衣，上面有複雜的圖案設計，展現出她個性又大膽的穿搭風格。她的表情略帶俏皮，做出用手撐著下巴的動作，整體形象輕鬆又自然。為此，梧桐妹在文中寫道：「19號19歲，也挺特別的呢嘿嘿。」表達對於慶生的愉快心情。

【賈靜雯IG全文】

看著妳從小女孩變到小女人⋯媽媽有點捨不得

小小的妳是如此的快樂單純又善良！

從小的太過貼心讓妳受了許多的委屈⋯

老實說，當藝人的孩子真的不容易！

是幸福也同樣伴隨著眼光的壓力⋯

媽媽常跟妳說～要活出喜愛自己的樣子！

妳正在探索跟尋找愛自己的方式～

請好好努力的去闖蕩世界

用樂觀勇敢的態度面對每一次的挑戰！

妳人生最大的支柱就是愛妳的家人

而我會是妳最強的後盾

愛妳寶貝～