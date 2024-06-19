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韓劇黑馬《背著善宰跑》值得追！青春住了彼此　穿越時空也要接住你

文／女子學

「為了你，我可以追到地球另一邊，即是你身處另一個時空，我也會跨越一切去見你。」

有著濃濃《想見你》既視感的韓劇《背著善宰跑》，改編自韓國作家金包的網路小說《明天的第一》。這部奇幻浪漫劇，講述任率（金惠奫飾）因頂級明星柳善宰（邊佑錫飾）的暖心安慰，燃起了活下去的希望，成為粉絲後的她，在得知善宰因疲憊不堪的生活放棄生命時，為了拯救他而穿越時空，也就此展開一段純愛之旅。

從不被看好，到成為爆紅黑馬劇，《背著善宰跑》幻化出了青春時期的純粹悸動，還有平凡生活中的種種幸福與期待。在這場互相救贖的愛戀故事中，那些滿是真心的對話，也默默地治癒著我們。

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▲爆紅黑馬劇《背著善宰跑》。（圖／tvN，下同）

「聽說明天會下雨，那就一邊等雨停，繼續活下去吧！這樣下去也許有一天，你會覺得活著也很好。」

開朗的任率，高中時因車禍而癱瘓，此生只靠輪椅過活，感到絕望的她變得性格扭曲，甚至開始自殘、不想再活下去。而善宰在廣播節目對任率說的這段話，溫暖了她，同時也想起母親的悲傷並不比自己少，因此也有了繼續活著的希望。

「每個人都會遇到那種瞬間，感覺全世界都背棄了我。」善宰的安慰讓任率有了活下去的希望，但自己卻面對了不少苦痛，高中時因肩膀受傷忍痛放棄了游泳，成為歌手後被同團隊友孤立，更遭受輿論攻擊，最後疲憊不堪的他選擇離開這個世界。而成為善宰粉絲的任率，得知他逝世後，多次藉著神祕力量，拚命地想改變命運。

人生總是會遇到很多難解的關卡，而任率與善宰想讓彼此活下去的心意，激勵著我們就算暫時陷入低潮，也不要放棄希望，要為自己再努力試看看，或許下一刻就能迎來天晴。

「我希望你是個自私的人，與其做這些，還不如想著怎麼做才能讓自己更幸福。」

任率多次穿越，想盡辦法要讓善宰遠離演藝圈，這樣他就不會成為歌手，而再次發生悲劇。不論是為了得到獎品送給自己而甘願上台唱歌，還是其他種種，看著總是想為自己做些什麼的善宰，任率感到非常心疼，於是她希望善宰能更自私一點，凡事先考慮自己。為他人著想是很好的特質，但也不能因此而忽略自己，只有我們自己幸福了，親近的人也才會跟著幸福。

「就算改變了命運，又怎麼能確信改變的人生會更好？人生是無法預測的。」《背著善宰跑》中的任率透過「穿越時空」想改變命運，但這樣的努力真的是最好的嗎？或許此劇想告訴我們的是「活在當下」，好好地去享受現在的一切，才是最重要的。

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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女子學, 背著善宰跑, 邊佑錫, 金惠奫

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