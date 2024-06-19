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E神張家瑋火速離開《大集合》　原因耐人尋味還沒跟民視續約

記者葉文正／台北報導

粉絲們最近發現，有「E神」稱號的張家瑋，竟然離開待了一年的《綜藝大集合》，許多粉絲到官版留言也未獲回應，市場傳聞頗多，而她也還沒跟民視鳳凰藝能續約，但經紀人透露：「家瑋是因為回歸八點檔，還有要出國進修，所以才請辭，希望外界別多做揣測。」

▲張家瑋擁有波霸身材。（圖／翻攝張家瑋臉書）

▲張家瑋擁有波霸身材。（圖／翻攝張家瑋臉書）

關於張家瑋離開《大集合》主持群，民視回應：「張家瑋於5月底就被徵召進民視八點檔《愛的榮耀》劇組，所以暫時無法配合出外景，民視已同步轉知製作人及主持人胡瓜！」

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▲張家瑋擁有波霸身材。（圖／翻攝張家瑋臉書）

▲張家瑋在大集合很賣力。（圖／翻攝張家瑋臉書）

張家瑋只要現身，因為「E神」好身材，常常會讓節目收視上升，但若是記者會的話，也會讓身旁其他女星「失焦」，但她常常不以為意，她在《大集合》錄影也都頗拼命，身邊朋友表示，又要錄八點檔又要綜藝節目，的確會讓她體力不堪負荷，至於她年底留學地點，預料會是菲律賓念語文學校，而她《大集合》的主持棒將由賴慧如回鍋補缺。

▲張家瑋擁有波霸身材。（圖／翻攝張家瑋臉書）

▲張家瑋跟吳東諺。（圖／翻攝張家瑋臉書）

張家瑋在民視八點檔《愛的榮耀》中，飾演的角色張元美一改白富美的千金小姐，變身成龐克搖滾女，跟男友吳東諺經營酒吧，更是為了正義不惜跟媽媽對抗，深得觀眾的心。熱愛演出的她，在詮釋角色下足功夫，花費許多時間聽搖滾樂、看書或影集觀摩，讓角色更有厚度內涵，也屢獲不少觀眾的心，甚至在戲劇的社群平台看到盛讚她的演技純熟進步等等等留言。

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張家瑋, 胡瓜

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