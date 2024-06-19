YTR眾量級家寧哭了！被友抓包認：情緒還是很豐沛 同框Andy拍片進度曝

記者潘慧中／綜合報導

情侶YouTuber「眾量級」Andy、家寧交往將近9年，未料日前開始有網友在他的Instagram留言區追問「怎麼刪掉跟+0的所有照片」，頓時分手傳聞四起。事隔多天，兩人終於合體看電影，只不過，家寧被展榮發現偷偷哭了。

▲家寧被身旁的展榮發現看到哭。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）



從限時動態中，可以看到家寧18日和展榮、Andy等7個人一起去看電影《腦筋急轉彎2》，只見她戴著紅色棒球帽，單穿黑色平口背心，造型簡約又有型。

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▲▼家寧18日和一群人二刷《腦筋急轉彎2》。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）



家寧坦言之前已經獨自看過這部電影，「願我們都能與情緒共處，接納那個自己。」值得一提的是看片的時候，她被坐在旁邊的朋友展榮發現有在哭，讓她不好意思地說：「竟然被抓包（看第二次還是情緒很豐沛）。」

▲▼家寧鬆口眾量級頻道的更新進度。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）



家寧當晚也有感而發地PO文「一個人可以走得很快，一群人可以走得更遠」，只不過粉絲更關心眾量級頻道的更新進度，對此，她則在留言區透露：「會準備更新了，可以期待一下下哦！」

▲眾量級交往多年。（圖／翻攝自Instagram／crowd520）

