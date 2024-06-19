頑童小春違法！大學校園開唱「角落蹲下哈菸」　最高罰鍰金額曝

▲「頑童」小春日前前往桃園長庚科大演出。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

金曲嘻哈天團「頑童MJ116」成員周文傑（小春），5月16日傍晚參加「2024長庚科大校慶演唱會 X 護理之夜 ACE JOKER」演出，意外被時報周刊CTWANT直擊耐不住菸癮的他，和工作人員於演出前一起在全面禁菸的大專院校校園內抽菸，嘻哈歌手瞬間變成吸菸歌手。根據2023年修正實行的菸害防制法規定，「經查獲違規情形，依本法第40條，處場所負責人最高新台幣5萬元罰鍰；吸菸者處最高1萬元罰鍰」。

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▲到達體育館後，小春先是和隨行人員走到校園角落處蹲下抽菸。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

▲演出前小春與工作人員一起走到體育館後門外放風。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

5月16日下午頑童MJ116小春、大淵、瘦子3人一同出席在台北市南港區的記者會活動，記者會結束後小春未與團員們一起離開，而是獨自搭上另一台廂型車趕赴下一個演出，隨後廂型車上了高速公路一路南下，40多分鐘後就到了桃園市龜山區的長庚科技大學。原來當日正是該校校慶，當晚將舉辦「2024長庚科大校慶演唱會 X 護理之夜ACE JOKER」，同場還有金曲歌王蕭敬騰師妹艾薇、綜藝大哥吳宗憲的「第四個女兒」Miusa妙莎參與演出，而小春則是開場演出嘉賓。

▲越抽越上癮的小春，最後直接在體育館後門大喇喇抽起菸，完全不躲藏了。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

▲小春結束演出後，迅速離開體育館搭上廂型車離開。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

下午3點50分左右廂型車在長庚科大體育館後門停下，小春進體育館不久便又搭車離開，接近開場時刻他才又搭車回到會場。傍晚5點半，小春和隨行人員先是一同走到校園角落處蹲下抽菸。將菸抽完後，小春和工作人員在體育館外聊天，聊著聊著小春和工作人員直接不躲了，接著一起坐在體育館後門花圃處再度抽起菸，越抽越上癮的小春還跟工作人員一起分享不同的菸品，小春抽了一口、聊了一會兒後，又再度回到廂型車上等候。

▲「2024長庚科大校慶演唱會 X 護理之夜ACE JOKER」，邀來小春、艾薇、Miusa一同演出。（圖／翻攝自長庚科技大學護理系系學會臉書）

傍晚5點51分，小春下車，隨行人員幫忙他安裝好無線麥克風後，走進體育館準備演出。6點12分，演唱結束，小春離開體育館搭上廂型車離開。

根據去年3月22日國民健康署公布的菸害防制法新法，擴大禁菸場所吸菸，包括大專院校、幼兒園、托嬰中心及居家式托育等場所都全面禁菸；酒吧、夜店於獨立空調及隔間之室內吸菸室外，不得吸菸，違規吸菸將最高處1萬元罰鍰。

《時報周刊CTWANT》提醒您：吸菸有害健康、害人害己。



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